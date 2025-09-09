"נותן צ'אנס": שרון אביטן החליט להמשיך בדימונה

שרון אביטן נשאר מאמנה של מ.ס. דימונה. לאחר שנתן לקברניטי המועדון 24 שעות לחשוב על זה ולהגיע להחלטה, הוא הודיע להם כי ימשיך הוא ייתן להם צ'אנס. רק אתמול (שני) פורסם ב-ONE כי שרון אביטן, לנוכח סיבות אישיות, החליט שהוא רוצה לעזוב.

במועדון ביקשו משרון לחשוב על הנושא בכובד ראש, כי בכל זאת, הם רק לאחר המחזור הראשון ולא קרה כלום, גם לא אחרי הפסד בדמות 5:0 למכבי קריית גת וגם לא אחרי האדום לשרון עצמו ולאחד משחקניו, עדי תמיר.

בשישי (12/09) תפגוש מ.ס. דימונה את שמשון פזטל תל אביב, יחד עם האקס שלה, חי אבייב, כששרון אביטן ייאלץ לצפות בהתמודדות מעבר לגדר, הרי שהוא מורחק לנוכח דין ודברים עם צוות השיפוט משישי האחרון. שרון אביטן ציין ל-ONE הבוקר: "נותן צ'אנס", כשנשאל האם הוא ממשיך או לא, ומה החלטתו לאחר 24 שעות של מחשבה.