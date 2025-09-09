יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:50
רבע 2, 00:04: הפועל חולון - גליל עליון 48:53

גביע ווינר, מחזור 1: צמוד וסקור גבוה בבכורה של פרנקו. היתרון מחליף ידיים, כשמקריי וזלמנסון מובילים בסגול, גולסטון משאיר את האורחת בעניינים

|
סיריל לנג'ביין מול עידן זלמנסון (רועי כפיר)
סיריל לנג'ביין מול עידן זלמנסון (רועי כפיר)

שלושה משחקים כבר מאחורינו, וחזרת הכדורסל הישראלי ממשיכה בשעה זו עם מפגש נוסף באולם הטוטו בחולון, שם הסגולים המקומיים מארחים את הפועל גליל עליון במסגרת המחזור הראשון של גביע ווינר סל, על מנת להמשיך בהכנות לקראת הדבר האמיתי, ליגת ווינר סל, שכבר בקרוב אצלנו.

חולוניה עברה שינוי לא קטן כמועדון, עם לא מעט עזיבות ומעל הכל שינוי על הקווים, כאשר דני פרנקו מונה למאמן הקבוצה. בשנה שעברה הפועל חולון סיימה במקום החמישי בליגה, וזה סידר לה מפגש מול בני הרצליה בפלייאוף אותה היא עברה, אך היא נכנעה 2:0 במשחקים למכבי ת”א בחצי הגמר.

מנגד, הצפוניים סיימו אשתקד במסגרת המרכזית במקום ה-10, ובמשחק הראשון בפליי-אין הם נכנעו להפועל באר שבע/דימונה ופספסו הזדמנות להגיע לפלייאוף. חניכיו של גוני יזרעאלי ינסו לעשות העונה את קפיצת המדרגה, כשגם אצלם יש לא מעט פרצופים חדשים, אך במקרה הזה יציבות על הקווים.

שתי הקבוצות נמצאות בבית ג’, כאשר בבית הזה יש שלושה מועדונים ולא ארבעה, כשמי שמשלימה את הבית היא אליצור עירוני נתניה, שכזכור קיבלה את הכרטיס לליגת העל אחרי שהאיחוד בין עפולה לאילת לא אושר. הראשונה עולה לרבע הגמר, השנייה לפליי-אין והאחרונה תתקדם עם הפנים לליגת ווינר סל.

רבע ראשון: 26:29 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: אקסבייר מנפורד, יאיר קרביץ, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’ביין, שחר דורון, סם אלג’יקי, דיאנדרה גולסטון וג’יילן בלייקס.

שחר דורון פתח את המשחק עם לייאפ, המארחת הגיבה עם ריצת 1:7 ועלתה ליתרון, בלייקס השיב עם שתי נקודות בסיום ה-24 וקרביץ חדר לסל מנגד, 5:9 לחולון. הקבוצות החליפו סלים, כשאז גולסטון צלף שלשה גדולה ושחר עמיר הוסיף מחוץ לקשת, 13:16 לגליל עליון, כשפרנקו הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו לפרקט, רוזנברג השלים סל אנד וואן וקבע 16:16, הקבוצות החליפו סלים, מקריי ניגש לקו, דייק פעמיים והחזיר את היתרון לסגולים, 20:22. הקבוצות החליפו סלים עד סיום הרבע, כשחולון שמרה על היתרון המינימלי.

דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)
שחר דורון (רועי כפיר)שחר דורון (רועי כפיר)

רבע שני:

מנפורד קלע ארבע נקודות בפתיחת הרבע, גולסטון ואלג’יקי החזירו את ההובלה לאורחת עם ריצת 0:7, ארצי הפך עם שלשה, עמיר וזלמנסון החליפו סלים, 37:38 לחולון. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, 41:41, כשאז רוסר ומקריי קלעו חמש נקודות ונתנו יתרון סגול, מלמד ורוסר החליפו שלשות וזה 44:49 לחולון.

דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)
סיריל לנגסיריל לנג'ביין בין שני שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
