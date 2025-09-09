קריית אתא חגגה עם 87:111 על נס ציונה

הכדורסל הישראלי חזר לו אתמול עם שני משחקים בגביע ווינר, וכעת משוחק המשחק השלישי. שתי קבוצות חדשות מוציאות לדרך את עונת 2025/26 מבחינתן, כאשר עירוני נס ציונה מארחת את עירוני קריית אתא באולם לב המושבה, במסגרת המחזור הראשון של הטורניר הראשון של העונה.

הכתומים סיימו את העונה שעברה במקום השביעי וזה סידר להם כרטיס לפליי-אין, שם הם הפסידו במשחק הראשון, ניצחו במשחק השני ובכך עלו לפלייאוף מהמקום השמיני. הביקור בטופ 8 היה קצר במיוחד, כשנכנעו למכבי ת”א הראשונה עם 3:0 חד וחלק במשחקים.

הצפוניים נקלעו לבית הירידה, ואחרי סיום מותח ודרמטי במיוחד לבית הזה הם לבסוף נשארו בליגת ווינר סל לעונה נוספת, שנה אחרי שהדהימו את הליגה עם העפלה לחצי גמר הפלייאוף. בכל מקרה, שתי הקבוצות לא עברו שינויים דרמטיים על הקווים, אך כמו רוב הקבוצות שינו לא מעט פרצופים בסגל.

עמית שרף ינסה להצעיד את נס ציונה לעשות צעד אחד קדימה העונה, וגם אלדד בנטוב ינסה לעשות את אותו הדבר עם הקבוצה הצנועה מהצפון. הקבוצות נמצאות בבית עם שלושה מועדונים ולא ארבעה, כאשר הפועל תל אביב משלימה את הבית. הראשונה עולה לרבע הגמר, השנייה לפליי-אין והשלישית תודח.

רבע ראשון: 15:37 לקריית אתא

חמישיית עירוני נס ציונה: דמיון לי, טיירק סמית׳, ספסנר ווייס, אנדרה קורבלו ודסי רודריגס.

חמישיית עירוני קריית אתא: ג׳מייה ניל, בודי יום, תומר אסייג, מאליק הול ויובל הוכשטטר.

המשחק נפתח עם שלשה של ניל, דמיון לי השיב עם ליי אפ מנגד, ולמעשה אלו היו הנקודות האחרונות של הכתומים בדקות הבאות. אתא פתחה בריצה מטורפת של 0:20 בדרך ליתרון 21, לאחר שש וחצי דקות בלבד, כשיום וניל מובילים את הריצה. נס ציונה לקחה פסק זמן וניל קלע שלשה שהחזירה מעט את המארחת למשחק. האורחת לא הורידה רגל מהגז והמשיכה לקלוע. הרבע הסתיים ב-22 הפרש.

רבע שני: 48:61 לקריית אתא

הרבע השני נפתח עם נקודות של מושקוביץ, הוכשטיינר השיב עם שתיים משלו ומושקוביץ קלע שוב הפעם לשלוש. וייס הוריד ל-14 הפרש, בודי יום דייק שלוש פעמים מהקו. וייס קלע שלשה, לי ורודריגס הורידו ל-12 הפרש. אסייג קלע מהקו שלוש, מושקוביץ השיב עם שלשה משלו. הכתומים הצליחו להוריד את הפער לעשר. קבולו הוריד לשבע הפרש בלבד. הרבע נגמר בשלשה על הבאזר שקבעה 13 הפרש.

רבע שלישי: 59:83 לקריית אתא

הרבע השלישי נפתח עם שלשה של וייס, הכתומים הצליחו שוב לצמק והורידו ל-11 הפרש. המשחק הלך עם נקודות מצד לצד, כשבדקות מסוימות שתי הקבוצות לא הצליחו למצוא נקודות. האורחת התעוררה לקראת סוף הרבע וחזרה להוביל בגדול עם יתרון 24 בסוף הרבע.

רבע רביעי:

ההצגה ההתקפית של קריית אתא נמשכה בהובלתו של לי. אסייג קלע שלשה שחצתה את 100 הנקודות עבור האורחת. עוד שלשה של אסייג קבעה 30 הפרש, שתי דקות לסיום.