יום שלישי, 09.09.2025 שעה 18:37
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
10-01ישראל1
10-01בוסניה2
00-00הולנד3
00-00סלובניה4
00-00נורבגיה5

דקה 38: הולנד - ישראל 0:0

מוקדמות היורו עד גיל 21, מחזור שני: הנבחרת של לוזון עומדת טוב אל מול ההולנדים שמחזיקים יותר בכדור, אך ההזדמנות הטובה הייתה דווקא של דאפה

|
תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)
תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי קמפיין מרשים מאוד שהסתיים עם עלייה היסטורית למשחקים האולימפיים, הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה קמפיין לא מוצלח במיוחד במוקדמות יורו עד גיל 21. הפנים כבר קדימה, וקמפיין חדש יצא לו לדרך לפני כמה ימים, ובשעה זו משוחק המשחק השני בטורניר, כשהנבחרת הצעירה מארחת את נבחרת הולנד שוב במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון שיחק ממש לפני כמה ימים, והוא היה בחוץ נגד בוסניה. הכחולים לבנים רצו לשים את הכישלון בעבר ולצאת לדרך ברגל ימין, אך הם סיימו ב-0:0 די מאכזב עם הצהובים כחולים, וכעת עומד מולם אתגר משמעותית קשה יותר.

אגב, עבור הכתומים מדובר במשחק ראשון, אחרי שהם לא שיחקו במחזור הראשון ורק בלגיה וישראל שיחקו. עוד נמצאות בבית הן נורבגיה וסלובניה, כאשר יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.

מחצית ראשונה

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה שמינית, מצב ראשון לישראל: דווקא הנבחרת של גיא לוזון הייתה הראשונה לאיים. כדור שנשלח קדימה אמור היה להיקלט בקלות על ידי השוער ההולנדי, אך הוא שמט אותו לרגלו של דניאל דאפה, שבעט בסיבוב ולא הצליח לכבוש. 

דקה 12, הולנד איימה לראשונה: ההולנדים שלטו ולחצו, בעיטה של מאטס רוטס מחוץ לרחבה נעצרה על ידי דור בנימיני. 

הרכב נבחרת הולנד: רומה ג’יידן אווסו אודורו, אליה דיקטרה, ווטר חוס, ראב ואן דן ברג, מאטס רוטס, אנתוני מילאמבו, קס סמית, ג’יבאי זיחייל, ארנסט פוקו, רו זאנגלו דאל, תום ואן ברחן. 

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטויאנוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, עדי יונה, תאי עבד ודניאל דאפה.

