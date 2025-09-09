הפועל לוד ובית"ר נורדיה בשלב הבא בגביע לנוער

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנוער ממשיכים להניב לנו תוצאות. אמש (שני) התקיימו להם ארבעה משחקי נוער, כשהעולות הן הפועל 'ניקי מיכאלי' לוד, בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירושלים ומכבי כפר סבא. הודחו כבר בשלב הראשון במסגרת גביע המדינה לנוער: מ.כ. מיתר, מ.כ. מועצה אזורית יואב, בית"ר ע. קריית גת והפועל באר אשכול.

מכבי כפר סבא – הפועל בארי אשכול 1:4

רגע לפני פתיחתה של ההתמודדות, התקיים לו טקס זיכרון והוקרה, בנוכחותם של משפחת טל גרושקה ז"ל, בן מחלקת הנוער של מכבי כפר סבא. טל שירת כקצין בדרגת סרן ומפקד פלוגה בחטיבת הנח״ל, ונפל ביום ה-7 באוקטובר 2023 בגיל 25 בלבד.

"הפועל בארי אשכול היא קבוצה המייצגת את המועצה האזורית אשכול שבעוטף עזה. לצערנו, מאז ה-7 באוקטובר 2023 חווה הקבוצה טראומה קשה, ובמשך כמעט שנתיים לא התקיימו משחקים רשמיים מטעמה", ציינו במכבי כפר סבא.

שחקני הפועל בארי אשכול (אומרי דלאל)

"לאחר תקופה ארוכה, תזכה בארי אשכול לשוב אל המגרש - ואנו גאים לארח אותם במשחק הרשמי הראשון מאז אותו יום קשה. לרגל האירוע המיוחד נקיים גם טקס זיכרון והוקרה", המשיכו במכבי כפר סבא. במסגרת הטקס, כדור המשחק הוענק על ידי משפחתו של טל גרושקה ז״ל.

לאחר הטקס המרגש, עמיחי מוזס, רן לייכט ושגיא סבט הוציאו את ההתמודדות לדרך במגרש האימונים הסינתטי בכפר סבא. לאחר 19 דקות משחק, מכבי כפר סבא עלתה ליתרון בזכות שער של עמית ענבר. רן ברקאי הכפיל בדקה ה-24, שער שסגר את המחצית הראשונה ב-0:2 מקומי.

משפחתו של טל גרושקה ז״ל ושחקני כפ'ס ובארי (אומרי דלאל)

במחצית השנייה מכבי כפר סבא המשיכה להראות עליונות על פני הפועל בארי אשכול ושערים של איתי זינגר ומוחמד מנצור סגרו 0:4 מקומי. בדקה ה-70 להתמודדות, אסף לוי צימק התוצאה ל-4:1. חניכיו של גדעון לוין חיימי חזרו הביתה באכזבה קלה ויתמקדו בליגת נוער שפלה.

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. מועצה אזורית יואב 0:5

נאור מחלב, מי שנמצא שנים במערכת של בית"ר נורדיה ירושלים, חגג אתמול עם שחקניו הצעירים מהנוער ניצחון ביתי גדול והעפלה לשלב הבא בגביע המדינה לנוער. החבר'ה של משה בן סעדון חזרו הביתה באכזבה, אבל ימשיכו להתמקד במשחקי ליגת נוער שפלה.

לאחר תשע דקות משחק, אור עמר קבע 0:1. בדקה ה-34 הכפיל התוצאה וסגר צמד. תום זמברג (55'), הוטה ליאל (62') ויהלי אדרי (87) סגרו עניין עם 0:5 חלק. עמר זו עונתו הראשונה בנורדיה, הרי שהגיע מבית"ר ירושלים. לעומתו, הוטה ליאל מאז 2019/20 במועדון, מאז החל לשחק כדורגל.

גם יהלי אדרי זו עונתו הראשונה בבית"ר נורדיה ירושלים, הרי שהגיע מעירוני בית שמש, כשסיים את עונת 2024/25 עם 24 שערי ליגה. תום זמברג הגיע לנורדיה בעונת 2023/24. גדל במחלקת הנוער של הפועל מ.ס. חבל מודיעין ובהמשך היה גם לשחקן בית"ר ירושלים.

בית"ר נורדיה ירושלים (באדיבות המועדון)

בית"ר ע. קריית גת – הפועל לוד 2:2 (7:2 בהארכה)

רונן הלל נאלץ להוציא מכיסו לא פחות מחמישה כרטיסים אדומים לעבר שחקניו של אשר אלפסי, מאמן הקבוצה המקומית. שלושה כרטיסים הוצאו במהלך ההתמודדות ועוד שניים לאחר המשחק, לנוכח דין ודברים.

החבר'ה של ציון חיון הצליחו להשיג ניצחון גדול ולעלות לשלב ב' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לנוער. מי שראו אדומים בצד המספיד הם אילהי נזרי, אוראל בוטרא, גיא מגידיש, הקפטן, יפת יאלאו ויאיר יפרח.

בדקה ה-76 עלתה ליתרון קריית גת משער של אליהו סמנך. בדקה ה-81 לוד הישוותה משער של אמיר חסונה. בדקה ה-90 ובתוספת הזמן הייתם זגארנה (קריית גת) ורן קופר (לוד) הובילו הקבוצות להארכה בת 120 דקות, לנוכח 2:2 דרמטי במיוחד.

היות ובית"ר ע. קריית גת הייתה בחיסרון מספרי, לוד לחצה על דוושת הגז והשיגה ניצחון ענק, בזכות שערים נוספים של נהוראי בן זנו (108', 110'), נועם ברוך (115'), רן קופר (118') ואמיר חסונה (120'). קריית גת חזרה הביתה בסערת רגשות ותתמקד היא בליגת נוער שפלה העונה.

מ.כ. מיתר – מ.כ. ירושלים 7:4

שחקניו של יניב בואי מעט ויתרו על החלק האחורי, אבל ההתקפה עבדה בלי סוף. מ.כ. ירושלים (נוער) ממשיכה את מה שעשתה קבוצת הבוגרים בסוף השבוע ומנצחת אף היא כשעולה לסיבוב ב' במסגרת גביע המדינה לנוער.

המחצית הראשונה הייתה חד צדדית עם 1:4 למ.כ. ירושלים, משערים של יוסף ויתקין (12'), שגיב יאיר (29'), נועם הראל (31') ונהוראי דוידוף (39'). למקומיים, צימק התוצאה במחצית הראשונה איתן קלמן, זאת בדקה ה-36.

את שלושת השערים הנוספים של מיתר, לים ים דדון ספג במחצית השנייה, כשהבקיעו למיתר – יהלי בן עזרי (48'), איתן קלמן (63') ואיתמר אבלחק (86'). לירושלמים השלימו החגיגה: יהונתן ששון (60'), נתנאל מספן (68') ושחר וקנין (83').