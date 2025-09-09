יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:45
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה לנוער
לוח תוצאות

הפועל לוד ובית"ר נורדיה בשלב הבא בגביע לנוער

השתיים עלו לסיבוב ב', כאשר גם מ.כ ירושלים ומכבי כפר סבא רשמו ניצחונות. הודחו ויתמקדו בליגה: מ.כ מיתר, מ.כ מועצה אזורית יואב, וגם בארי אשכול

|
הנוער של הפועל לוד (באדיבות המועדון)
הנוער של הפועל לוד (באדיבות המועדון)

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנוער ממשיכים להניב לנו תוצאות. אמש (שני) התקיימו להם ארבעה משחקי נוער, כשהעולות הן הפועל 'ניקי מיכאלי' לוד, בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירושלים ומכבי כפר סבא. הודחו כבר בשלב הראשון במסגרת גביע המדינה לנוער: מ.כ. מיתר, מ.כ. מועצה אזורית יואב, בית"ר ע. קריית גת והפועל באר אשכול.

מכבי כפר סבא – הפועל בארי אשכול 1:4

רגע לפני פתיחתה של ההתמודדות, התקיים לו טקס זיכרון והוקרה, בנוכחותם של משפחת טל גרושקה ז"ל, בן מחלקת הנוער של מכבי כפר סבא. טל שירת כקצין בדרגת סרן ומפקד פלוגה בחטיבת הנח״ל, ונפל ביום ה-7 באוקטובר 2023 בגיל 25 בלבד.

"הפועל בארי אשכול היא קבוצה המייצגת את המועצה האזורית אשכול שבעוטף עזה. לצערנו, מאז ה-7 באוקטובר 2023 חווה הקבוצה טראומה קשה, ובמשך כמעט שנתיים לא התקיימו משחקים רשמיים מטעמה", ציינו במכבי כפר סבא.

שחקני הפועל בארי אשכול (אומרי דלאל)שחקני הפועל בארי אשכול (אומרי דלאל)

"לאחר תקופה ארוכה, תזכה בארי אשכול לשוב אל המגרש - ואנו גאים לארח אותם במשחק הרשמי הראשון מאז אותו יום קשה. לרגל האירוע המיוחד נקיים גם טקס זיכרון והוקרה", המשיכו במכבי כפר סבא. במסגרת הטקס, כדור המשחק הוענק על ידי משפחתו של טל גרושקה ז״ל.

לאחר הטקס המרגש, עמיחי מוזס, רן לייכט ושגיא סבט הוציאו את ההתמודדות לדרך במגרש האימונים הסינתטי בכפר סבא. לאחר 19 דקות משחק, מכבי כפר סבא עלתה ליתרון בזכות שער של עמית ענבר. רן ברקאי הכפיל בדקה ה-24, שער שסגר את המחצית הראשונה ב-0:2 מקומי.

משפחתו של טל גרושקה ז״ל ושחקני כפמשפחתו של טל גרושקה ז״ל ושחקני כפ'ס ובארי (אומרי דלאל)

במחצית השנייה מכבי כפר סבא המשיכה להראות עליונות על פני הפועל בארי אשכול ושערים של איתי זינגר ומוחמד מנצור סגרו 0:4 מקומי. בדקה ה-70 להתמודדות, אסף לוי צימק התוצאה ל-4:1. חניכיו של גדעון לוין חיימי חזרו הביתה באכזבה קלה ויתמקדו בליגת נוער שפלה.

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. מועצה אזורית יואב 0:5

נאור מחלב, מי שנמצא שנים במערכת של בית"ר נורדיה ירושלים, חגג אתמול עם שחקניו הצעירים מהנוער ניצחון ביתי גדול והעפלה לשלב הבא בגביע המדינה לנוער. החבר'ה של משה בן סעדון חזרו הביתה באכזבה, אבל ימשיכו להתמקד במשחקי ליגת נוער שפלה.

לאחר תשע דקות משחק, אור עמר קבע 0:1. בדקה ה-34 הכפיל התוצאה וסגר צמד. תום זמברג (55'), הוטה ליאל (62') ויהלי אדרי (87) סגרו עניין עם 0:5 חלק. עמר זו עונתו הראשונה בנורדיה, הרי שהגיע מבית"ר ירושלים. לעומתו, הוטה ליאל מאז 2019/20 במועדון, מאז החל לשחק כדורגל.

גם יהלי אדרי זו עונתו הראשונה בבית"ר נורדיה ירושלים, הרי שהגיע מעירוני בית שמש, כשסיים את עונת 2024/25 עם 24 שערי ליגה. תום זמברג הגיע לנורדיה בעונת 2023/24. גדל במחלקת הנוער של הפועל מ.ס. חבל מודיעין ובהמשך היה גם לשחקן בית"ר ירושלים.

בית"ר נורדיה ירושלים (באדיבות המועדון)בית"ר נורדיה ירושלים (באדיבות המועדון)

בית"ר ע. קריית גת – הפועל לוד 2:2 (7:2 בהארכה)

רונן הלל נאלץ להוציא מכיסו לא פחות מחמישה כרטיסים אדומים לעבר שחקניו של אשר אלפסי, מאמן הקבוצה המקומית. שלושה כרטיסים הוצאו במהלך ההתמודדות ועוד שניים לאחר המשחק, לנוכח דין ודברים.

החבר'ה של ציון חיון הצליחו להשיג ניצחון גדול ולעלות לשלב ב' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לנוער. מי שראו אדומים בצד המספיד הם אילהי נזרי, אוראל בוטרא, גיא מגידיש, הקפטן, יפת יאלאו ויאיר יפרח.

בדקה ה-76 עלתה ליתרון קריית גת משער של אליהו סמנך. בדקה ה-81 לוד הישוותה משער של אמיר חסונה. בדקה ה-90 ובתוספת הזמן הייתם זגארנה (קריית גת) ורן קופר (לוד) הובילו הקבוצות להארכה בת 120 דקות, לנוכח 2:2 דרמטי במיוחד.

היות ובית"ר ע. קריית גת הייתה בחיסרון מספרי, לוד לחצה על דוושת הגז והשיגה ניצחון ענק, בזכות שערים נוספים של נהוראי בן זנו (108', 110'), נועם ברוך (115'), רן קופר (118') ואמיר חסונה (120'). קריית גת חזרה הביתה בסערת רגשות ותתמקד היא בליגת נוער שפלה העונה.

מ.כ. מיתר – מ.כ. ירושלים 7:4

שחקניו של יניב בואי מעט ויתרו על החלק האחורי, אבל ההתקפה עבדה בלי סוף. מ.כ. ירושלים (נוער) ממשיכה את מה שעשתה קבוצת הבוגרים בסוף השבוע ומנצחת אף היא כשעולה לסיבוב ב' במסגרת גביע המדינה לנוער.

המחצית הראשונה הייתה חד צדדית עם 1:4 למ.כ. ירושלים, משערים של יוסף ויתקין (12'), שגיב יאיר (29'), נועם הראל (31') ונהוראי דוידוף (39'). למקומיים, צימק התוצאה במחצית הראשונה איתן קלמן, זאת בדקה ה-36.

את שלושת השערים הנוספים של מיתר, לים ים דדון ספג במחצית השנייה, כשהבקיעו למיתר – יהלי בן עזרי (48'), איתן קלמן (63') ואיתמר אבלחק (86'). לירושלמים השלימו החגיגה: יהונתן ששון (60'), נתנאל מספן (68') ושחר וקנין (83').

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */