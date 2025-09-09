יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:44
כפר שלם, כרמיאל וטירת הכרמל בשלב הבא

השלושה עלו לסיבוב ב' בגביע המדינה לנערים א'. על הקווים בכרמיאל אפשר היה למצוא את יובל שבתאי. המודחות: מכבי אשקלון, הפועל חדרה מערב ומ.ס רמלה

הפועל טירת הכרמל נערים א' (מואיד עויסאת)
משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנערים א' ממשיכים להניב לנו תוצאות. אמש (שני) התקיימו להם שלושה משחקי נערים א', כשמי שהעפילו לשלב הבא הן הפועל כפר שלם, על חשבונה של מכבי אשקלון, הפועל עירוני כרמיאל על חשבונה של מ.ס. רמלה והפועל טירת הכרמל על חשבונה של הפועל חדרה מערב.

הפועל חדרה מערב – הפועל טירת הכרמל 3:2

שחקניו של שגיא אלנברג כבר הוליכו 0:3 על המקומיים, אלא שבדקות הסיום חדרה השתלטה על המשחק וצימקה, עד כדי כמעט שוויון. שחקניו של יאיר בדנר יישארו עם המחמאות, אך לא מעבר לכך. טירת הכרמל, מליגה ארצית צפון, עשתה המוטל עליה מול קבוצה מליגת נערים א' מחוזית.

לאחר 10 דקות משחק, עז אלדין אבו נסרה קבע 0:1 לטירת הכרמל, תוצאה שנותרה בעינה עד תום המחצית הראשונה. במחצית השנייה, יחיא אבו רביעה (58') ואופיר חן (63') קבעו 0:3 להפועל טירת הכרמל, כשבדקות 69 ו-82, חדרה צימקה משערים של אמיר עתאמנה ועידו ליבה.

הפועל טירת הכרמל נערים אהפועל טירת הכרמל נערים א' (מואיד עויסאת)

הפועל כפר שלם – מכבי אשקלון 0:2

זה הלך קשה לשחקניו של גילי גנח ציון, אבל בסופו של דבר המקומיים השיגו את הכרטיס לשלב הבא במסגרת הגביע. מכבי אשקלון נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-80, לנוכח כרטיס אדום ישיר לעברו של ליעד דג'ן.

לאחר ארבע דקות משחק, ירדן אלקבץ הצביע על הנקודה הלבנה וקבע בעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של כפר שלם. לכדור ניגש הקפטן, ניבו לוי, שקבע 0:1. בדקה ה-80 להתמודדות, המחליף, נועם אהרונוף, סגר עניין וקבע 0:2 להפועל כפר שלם.

הפועל עירוני כרמיאל – מ.ס רמלה 0:6

ניצחון בלי הרבה מאמץ לחבר'ה של מאור שבתאי, אחיו של יובל, שממשיכים הם לשלב הבא במסגרת הגביע. היות ומאור טרם השלים שעותיו במערכת, על הקווים אפשר היה למצוא את המנהל המקצועי, יובל, שחקן העבר של הפועל קריית שמונה והפועל באר שבע, עמן זכה בתארים.

על הניצחון היו חתומים קארם הייב (צמד), נדב אוזן, נועם ברייננברג, אדר גלמן ואלייה אפריאט. הקבוצה מליגת נערים א' ארצית צפון עתשה המוטל עליה מול הקבוצה מליגת נערים א' דן. האדומים ימשיכו במסע אל הגביע, ברמלה יתמקדו בליגה, בניסיון העפלה, שלא צלח בעונה שעברה.

הפועל עירוני כרמיאל נערים אהפועל עירוני כרמיאל נערים א' (באדיבות המועדון)
טוען תגובות...
