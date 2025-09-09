יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:51
ספורט אחר  >> טניס

אלקראס חשף אילו קעקועים יעשה אחרי הזכייה

אלוף ארה"ב מתכוון לחגוג את הגראנד סלאם השישי שלו עם שני קעקועים חדשים. בעבר הוא כבר עשה קעקועים של תאריך הזכייה הראשונה בארה"ב ומגדל אייפל

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

זה כבר הפך להרגל: בכל פעם שקרלוס אלקראס רושם הישג משמעותי בקריירה - הוא מתרגם אותו לקעקוע חדש על גופו. כעת, לאחר שזכה בפעם השנייה באליפות ארה"ב הפתוחה והוסיף לעצמו גראנד סלאם שישי בסך הכל בגיל 22, זה ישמש אותו להשראה לקעקועים הבאים.

כזכור, אלקראס כבר עיטר את גופו בתאריך הזכייה הראשונה שלו בניו יורק בשנת 2022, על זרועו. מאוחר יותר, לאחר שזכה ברולאן גארוס, בחר לקעקע את מגדל אייפל, מחווה לפאריס והטורניר האייקוני. עכשיו, כשהוא שוב עמד על במת הגמר בניו יורק וגבר על יריבו הקבוע, יאניק סינר, הוא מתכנן להוסיף שני ציורים חדשים.

בראיון בספרד חשף אלקראס: "כשזכיתי בפעם הראשונה באליפות ארה"ב עשיתי רק את התאריך, לא משהו נוסף. עכשיו אני מתכוון לעשות שני קעקועים - כי בתחילת השבוע הבטחתי שאעשה. אני חושב שזה יהיה חלק מהגשר של ברוקלין ופסל החירות". עם זאת, את מיקום הקעקועים החדשים - אלקראס השאיר בגדר תעלומה.

אלקראס והגביע (IMAGO)אלקראס והגביע (IMAGO)

הזכייה של אלקראס באליפות ארה"ב הייתה מרשימה במיוחד. לאורך כל הטורניר הוא הפגין עליונות ברורה על יריביו, ואיבד סט אחד בלבד - דווקא בגמר מול סינר. למרות זאת, הוא שלט במרבית הדקות של ההתמודדות שנמשכה שעתיים ו-42 דקות. מעבר לגביע היוקרתי, אלקראס גם חזר למקום הראשון בדירוג העולמי של ה-ATP - הישג נוסף שמצדיק לא רק חגיגות, אלא גם דיו חדש.

עם שישה תארי גרנד סלאם מאחוריו בגיל כל כך צעיר, ומסורת קעקועים שכל אוהד כבר מזהה, אין ספק שאלקראס לא רק בונה לעצמו קריירה היסטורית, אלא גם הופך את גופו לאלבום בלתי נשכח של הרגעים הגדולים שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */