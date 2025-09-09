אלקראס חשף אילו קעקועים יעשה אחרי הזכייה

זה כבר הפך להרגל: בכל פעם שקרלוס אלקראס רושם הישג משמעותי בקריירה - הוא מתרגם אותו לקעקוע חדש על גופו. כעת, לאחר שזכה בפעם השנייה באליפות ארה"ב הפתוחה והוסיף לעצמו גראנד סלאם שישי בסך הכל בגיל 22, זה ישמש אותו להשראה לקעקועים הבאים.

כזכור, אלקראס כבר עיטר את גופו בתאריך הזכייה הראשונה שלו בניו יורק בשנת 2022, על זרועו. מאוחר יותר, לאחר שזכה ברולאן גארוס, בחר לקעקע את מגדל אייפל, מחווה לפאריס והטורניר האייקוני. עכשיו, כשהוא שוב עמד על במת הגמר בניו יורק וגבר על יריבו הקבוע, יאניק סינר, הוא מתכנן להוסיף שני ציורים חדשים.

בראיון בספרד חשף אלקראס: "כשזכיתי בפעם הראשונה באליפות ארה"ב עשיתי רק את התאריך, לא משהו נוסף. עכשיו אני מתכוון לעשות שני קעקועים - כי בתחילת השבוע הבטחתי שאעשה. אני חושב שזה יהיה חלק מהגשר של ברוקלין ופסל החירות". עם זאת, את מיקום הקעקועים החדשים - אלקראס השאיר בגדר תעלומה.

אלקראס והגביע (IMAGO)

הזכייה של אלקראס באליפות ארה"ב הייתה מרשימה במיוחד. לאורך כל הטורניר הוא הפגין עליונות ברורה על יריביו, ואיבד סט אחד בלבד - דווקא בגמר מול סינר. למרות זאת, הוא שלט במרבית הדקות של ההתמודדות שנמשכה שעתיים ו-42 דקות. מעבר לגביע היוקרתי, אלקראס גם חזר למקום הראשון בדירוג העולמי של ה-ATP - הישג נוסף שמצדיק לא רק חגיגות, אלא גם דיו חדש.

עם שישה תארי גרנד סלאם מאחוריו בגיל כל כך צעיר, ומסורת קעקועים שכל אוהד כבר מזהה, אין ספק שאלקראס לא רק בונה לעצמו קריירה היסטורית, אלא גם הופך את גופו לאלבום בלתי נשכח של הרגעים הגדולים שלו.