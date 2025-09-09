יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:36
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
389-3117ארגנטינה1
2816-2417ברזיל2
2712-2217אורוגוואי3
265-1317אקוואדור4
2515-2217קולומביה5
2510-1317פרגוואי6
1822-1517ונצואלה7
1735-1617בוליביה8
1220-617פרו9
1027-917צ'ילה10

עוד 30: הנבחרות שהבטיחו השתתפות במונדיאל

טוניסיה האחרונה להצטרף לחגיגה, והיא העולה ה-18 מתוך 48: 5 מאסיה, 2 מאפריקה, 3 ממרכז וצפון אמריקה, 6 מדרום אמריקה ו-2 מאוקיאניה. השמות בפנים

|
ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)
ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)

יום נוסף של משחקי נבחרות תם לו אתמול (שני) עם לא מעט מפגשים מעניינים, ואמנם ב-24 השעות הקרובות נקבל את גל המשחקים האחרון לפגרה הזו, אבל רוב החלון מאחורינו וזה הזמן לעשות תמונת מצב בכל יבשת לגבי העולות למונדיאל הקרוב. כזכור, גביע העולם ישוחק בעוד שנה, בקיץ 2026, בארה”ב, מקסיקו וקנדה.

אז מי שהבטיחה העפלה אתמול היא טוניסיה, והיא העולה ה-18 מתוך 48 נבחרות שהבטיחו את מקומן בטורניר הכי יוקרתי שיש לענף הכדורגל להציע. טוניסיה היא המדינה השנייה מאפריקה שהבטיחה את ההשתתפות שלה במונדיאל, אחרי שמרוקו עשתה זאת גם כן. באירופה יש לציין אף נבחרת עדיין לא הבטיחה עלייה.

נעבור לאסיה, שם 5 נבחרות העפילו באופן רשמי והן איראן, יפן, דרום קוריאה, אוזבקיסטן וירדן, כאשר עבור שתי האחרונות זו השתתפות ראשונה אי פעם בטורניר היוקרתי. באוקיאניה כרגיל שתי נבחרות כבר הבטיחו את מקומן, ומדובר בניו זילנד ואוסטרליה, שלא מתקשות אף פעם במסגרת הזו ומעפילות מונדיאל אחר מונדיאל.

נעבור לצפון אמריקה, קריביים ומרכז אמריקה, שם כמובן ארצות הברית, מקסיקו וקנדה הבטיחו עלייה בעקבות האירוח שלהן. חוץ משלוש המדינות הללו, אין עוד עליות שם, ובדרום אמריקה כבר עלו ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, אקוואדור, פרגוואי ואורגוואי, בסך הכל 18 נבחרות.

