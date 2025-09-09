יום שלישי, 09.09.2025 שעה 10:36
"אשמת פ.ס.ז'": סערה בעקבות פציעת דמבלה

הכוכב בחוץ לחודש וחצי לפחות, נשיא ההתאחדות שלח מכתב למועדון וגיבה את דשאן, אבל שחקן העבר, דוגארי, ביקר: "המניפולציה של פ.ס.ז' שערורייתית"

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

המתיחות בין פאריס סן ז'רמן לנבחרת צרפת סביב פציעתו של אוסמן דמבלה עולה שלב. על פי דיווחים בצרפת, בהם של עיתון 'ל'אקיפ', נשיא ההתאחדות הצרפתית, פיליפ דיאלו, שלח מכתב לנשיא פ.ס.ז', נאסר אל חלאיפי, במטרה להרגיע את הרוחות ולגבות את אנשי הצוות של דידייה דשאן, בעקבות פציעותיהם של דמבלה (היעדרות של כשישה שבועות בשל פציעה חמורה בשריר הירך האחורי הימני) ודזירה דואה (שייעדר כארבעה שבועות בשל פציעה בשריר התאומים הימני). דיאלו הדגיש את האמון המלא בדשאן ובצוות המקצועי, קרא לבחינה מחדש של לוח המשחקים הבינלאומי העמוס והביע תקווה לשיתוף פעולה מתמשך בין המועדונים לנבחרת.

הדיון הציבורי בנושא לא איחר לבוא. שחקן העבר וכוכב נבחרת צרפת לשעבר, כריסטוף דוגארי, הגן בתוקף על דשאן ברדיו 'RMC': "אני ב-100% עם דשאן. הפציעה של דמבלה היא קודם כל באשמת פ.ס.ז'. ראינו אותו כשברירי במשך שנים, ועכשיו הוא משלם את המחיר של עונה אינסופית".

הגורם המרכזי במחלוקת הוא ניהול העומס על השחקן. פ.ס.ז' הביעה תסכול מהדרך שבה הנבחרת ניהלה את מצבו של דמבלה, אך דוגארי שלל את הביקורת: "המניפולציה שפ.ס.ז' מנסה ליישם היא שערורייתית ומהווה חוסר כבוד לנבחרת ולדידייה דשאן". הוא אף תקף את הנהלת המועדון באופן ישיר: "פ.ס.ז' היא האחראית הבלעדית לעומס היתר שנכפה על דמבלה".

דידייה דשאן ואוסמן דמבלה (רויטרס)דידייה דשאן ואוסמן דמבלה (רויטרס)

במכתב ששלח דיאלו לאל חלאיפי, הדגיש כי הנבחרת עומדת מעל הכל, וציין את החשיבות שבשמירה על מקצועיות ושיתוף פעולה, על אף האינטרסים השונים. דשאן עצמו לא הגיב ישירות למחלוקת, אך מסר: "פועלים במקצועיות ובצורה מדורגת, כמו עם כל שחקן. אנחנו מתחשבים בתחושות של כל שחקן. היריב היחיד שלנו הוא איסלנד".

הלו"ז הצפוף של השחקנים הפך לאחד הנושאים המרכזיים בדיון. העונה הקודמת כללה 49 משחקים רשמיים, בנוסף לגביע העולם למועדונים, מה שהגביר את העומס. דמבלה שנפצע שוב, הפך לקורבן נוסף של שגרת משחקים עמוסה במיוחד, וכעת הוא מתמקד בשיקום.

בתוך כך, ב-7 בספטמבר פרסמה פ.ס.ז' הודעה רשמית בה דרשה להחיל פרוטוקול רפואי-ספורטיבי חדש לתיאום טוב יותר בין המועדונים לנבחרת הלאומית. בהודעה נמסר כי המועדון העביר לנבחרת מידע רפואי מדויק לפני פתיחת האימונים, אך המלצותיו לא נלקחו בחשבון. פ.ס.ז' הדגיש את הצורך לקיים תקשורת רפואית הדדית, מתועדת ושיטתית בין הצוותים הרפואיים, כדי לוודא זהירות בעת זימון שחקנים עם בעיות רפואיות.

אוסמן דמבלה (רויטרס)אוסמן דמבלה (רויטרס)

לסיום, המועדון קרא לנקיטת צעדים מיידיים, מתוך דאגה לבריאות השחקנים ולהגנה על עתידו של הכדורגל המקצועני. "המקרים האחרונים מחייבים תגובה מיידית", נכתב. פ.ס.ז' אף התחייב לקחת חלק פעיל במאמץ הזה – אבל עד שיימצא פתרון, דמבלה ימשיך את דרכו בחדרי הטיפולים.

