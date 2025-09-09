רשמי: נתניה הודיעה על החתמתו של עזיז אואטרה

מכבי נתניה פתחה לא טוב את העונה הזו, כשהפסידה להפועל באר שבע ומכבי תל אביב וספגה ארבעה שערים בכל אחד מהמפגשים הללו, אבל היהלומים ניצלו היטב את פגרת הנבחרות כדי לשפר את הסגל של יוסי אבוקסיס. המועדון מהשרון הודיע היום (שלישי) על צירופו של זר חדש, עזיז אואטרה, שחתם באופן רשמי.

לפני כשבועיים מכבי נתניה הודיעה על סיכום על הקשר האחורי בן ה-24, ולפני כמה ימים הוא גם נחת בישראל וכעת החתימה הפכה לרשמית, אחרי שהצהובים שחורים רכשו אותו מגנק. הגעתו של השחקן לארץ התעכבה בגלל בעיות בוויזה, אך לבסוף נמצא הפיתרון, הקשר האחורי הגיע לישראל, עבר בדיקות וחתם באופן רשמי בסגל של יוסי אבוקסיס.

אואטרה חתם לשנתיים במכבי נתניה, עם אופציה לעונה נוספת. הקשר האחורי הוא הרכש הרביעי של המועדון, כשגם הרכש החמישי, החלוץ מתיאוס דאבו, עתיד להגיע בקרוב. נתניה פתחה את העונה בצורה לא טובה עם שני הפסדים כשהיא סופגת שתי רביעיות ברצף, אך יכולה להתנחם בכך שמדובר בשני המשחקים הקשים בליגה, נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע.