קלוש: הסיכוי של ישראל לסיים במקום השני בבית

נבחרת ישראל ספגה אמש (שני) הפסד כואב 5:4 לאיטליה במוקדמות מונדיאל 2026, וכעת גם הסיכויים להיאבק על אחד משני המקומות הראשונים בבית הפכו קלושים במיוחד. על פי נתוני פלטפורמת הסימולציות והסטטיסטיקות Football Meets Data, לישראל יש כעת 3% בלבד לסיים במקום השני בבית, בעוד שהסבירות שתסיים שלישית עומדת על 97%.

איטליה, שניצחה את ישראל בדרמה אדירה, חיזקה משמעותית את סיכוייה להעפיל, עם 83% לסיים שנייה ו-14% לתפוס את הפסגה. מנגד, נורבגיה נותרה הפייבוריטית הברורה לזכות במקום הראשון בבית עם 86% סיכוי, אך גם היא מחזיקה 14% אפשרות להידחק למקום השני.

במדד הנקודות הצפויות עד לסיום הקמפיין, נורבגיה מוליכה עם 21.2 נקודות, איטליה אחריה עם 18.4 וישראל רחוקה מאחור עם 12.5 בלבד. עוד נמסר מהפלטפורמה כי בעקבות משחקי המחזור האחרון חלו שינויים דרמטיים: איטליה רשמה עלייה של 6% בסיכוייה לסיים ראשונה ו-11% בסיכוייה להיות בטופ 2, בעוד נורבגיה ירדה ב־6% באחוזי האליפות הצפויים וישראל ספגה צניחה של 11% בסיכוייה להשתחל לאחד משני המקומות הראשונים.

עבור חניכיו של רן בן שמעון, ההפסד לאיטליה לא רק צמצם את סיכויי ההעפלה, אלא גם הפך את המשך הדרך בקמפיין למאבק כמעט סגור על המקום השלישי, בעוד שתי היריבות האירופיות הגדולות מתקרבות מאוד להבטחת הכרטיס למונדיאל.