יום שלישי, 09.09.2025 שעה 07:39
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן 4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

בהתקפה החלומות התגשמו, בהגנה אותו סיוט

האזינו לפודקאסט לסיכום שברון הלב הספורטיבי מול איטליה: הביקורת על דניאל פרץ והבלמים, ההופעות המרהיבות של סולומון ודור פרץ ומחמאות על האומץ

|
שחקני נבחרים ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרים ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל סוגרת חלון בין-לאומי בו כבשה שמונה שערים, מול מולדובה ואיטליה, פעמיים רביעיות, ועדיין אנחנו יוצאים מאוכזבים כל כך ושבורי לב באופן ספורטיבי. רז אמיר, דובב גבאי ועמית לוינטל ניסו לסכם את ה-5:4 מול איטליה ולצד הגשמת כל החלומות ברמה ההתקפית, נותרו עם אותו סיוט הגנתי.

השערים שספג דניאל פרץ הותירו את כולם בהלם, איך דווקא השוער שתמיד היה חזק בפן המנטלי, הצליח לספוג ארבעה שערים למרכז השער, בכדור שטוחים ופשוטים שהוא היה צריך לקחת. רז שלמה ועידן נחמיאס אכזבו לצידו והתחושה היא ששקית ההפתעות של רן בן שמעון כללה כל כך הרבה איכות, ועדיין כמה ״תפוחים רקובים״ הרסו לה.

ועדיין, זה היה משחק מרהיב של מנור סולומון, זו הייתה הופעה ענקית של דור פרץ, אליאל פרץ סיים כהפתעה הגדולה והנעימה ביותר של החלון הזה, ואלי דסה היה נפלא. מעל הכל - ראינו נבחרת שמשחקת כדורגל, אמיצה, יפה, כזו שמסווה לך תחושת גאווה. נותר רק להבין איך ומה עושים אחרת כדי שבסוף הדרך הנכונה של רן בן שמעון גם תתורגם להצלחות מקצועיות. האזנה נעימה.

