באיטליה שיבחו: סולומון היה סיוט להגנה שלנו

נבחרת איטליה יצאה בסופו של דבר עם 4:5 דרמטי על ישראל במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, אבל התחושות בתקשורת האיטלקית היו רחוקות מחגיגה. אמנם שלוש נקודות הושגו והנבחרת עלתה למקום השני בבית, אך הביקורת על היכולת, ובעיקר על המאמן ג’נארו גאטוזו ועל שחקני ההגנה, הייתה קשה מאוד.

בציונים שחילקו האתרים הגדולים, מי שבלט לחיוב היה מואיז קין, שנבחר למצטיין המשחק עם ציון 8 אחרי שכבש צמד והחזיר את ה"אזורי" שוב ושוב לתמונה. גם מתיאו רטגוי (7.5) בלט עם שלושה בישולים, בעוד סנדרו טונאלי (6) כבש את שער הניצחון בתוספת הזמן.

מנגד, לא מעט שחקנים ספגו ביקורת נוקבת: ג’ובאני די לורנצו קיבל 4.5 אחרי שלא הצליח לעצור את מנור סולומון, אלסנדרו באסטוני קיבל 4.5 לאחר שספג ביקורות על חוסר ביטחון ואיבוד מאבקים באוויר ואף כבש שער עצמי אומלל, וגם ג’יאנלוקה מנצ’יני קיבל 4.5 בשל חוסר ריכוז מתמשך וחוסר איזון בהגנה. ג’יג’י דונארומה, שספג ארבעה שערים, קיבל 5.5 בלבד עם הערה על יציאות לא בטוחות מהשער.

נבחרת איטליה (IMAGO)

גאטוזו עצמו קיבל ציון 5 בלבד, ולדברי Football Italia: “המאמן יכול להיות מרוצה מהניצחון, ולא יותר מזה. המחצית הראשונה הייתה שטוחה, והמחצית השנייה נראתה כמו רכבת הרים. הבעיה הקשה היא שישראל לא עשתה שום דבר מיוחד כדי להקשות על איטליה, ובכל זאת האזורי נראו מבולבלים ומבולגנים”.

גם בכתבות נוספות בתקשורת האיטלקית חזר מוטיב הדאגה. “ניצחון משוגע, אבל לגאטוזו יש סיבות לדאגה”, נכתב ב־’Gazzetta dello Sport’. עוד הודגש כי החילופים והשינוי למערך של שלושה בלמים לא יצרו יציבות, אלא רק הגדילו את חוסר הביטחון בהגנה.

בנוסף, העיתונות האיטלקית לא חסכה במחמאות לנבחרת ישראל. “סולומון היה סיוט עבור ההגנה האיטלקית”, צוין ב-’Corriere dello Sport’, בעוד עיתון אחר הוסיף: “דור פרץ וישראל כולה הראו אומץ ומחויבות שהביכו את איטליה”. לצד זאת, הייתה גם נימה של ביקורת עצמית חריפה: “אם איטליה נראית כך מול ישראל, איך היא תיראה מול יריבות מהדרג הראשון?”.

הציונים שקיבלו הישראלים באיטליה

דניאל פרץ – 4

אלי דסה – 5

עידן נחמיאס – 4.5

סתיו למקין – 4.5

רוי רביבו – 6.5

דור פרץ – 7.5

אליאל פרץ – 7

ענאן חלאילי – 6.5

אוסקר גלוך – 6

מנור סולומון – 7.5

דן ביטון – 7

מאמן: רן בן שמעון – 7