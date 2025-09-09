גלוך: היינו יותר מדי בהיי מה-4:4 ולא שמרנו

נבחרת ישראל ראויה לכל המחמאות על המשחק אמש מול נבחרת איטליה, אך למרות שהובילה פעמיים וחזרה מפיגור כפול בדקות האחרונות, היא ספגה את השער החמישי ויצאה עם המחמאות אך ללא הנקודות.

"ראיתם לבד, זה ההפסד הכי כואב שיש. אבל אפשר לראות שהיינו במשחק כל הזמן ושלטנו בו. היו לנו רגעים מאוד טובים, אבל בסוף זה פספוס ענק ואין מה להגיד יותר מזה", סיכם בסיום הקשר אוסקר גלוך.

"אני חושב שהיינו יותר מדי בהיי מה-4:4 ואולי לא שמרנו מספיק טוב. רצינו לשים את ה-4:5 ולנצח שזו מחשבה טובה, אבל בסוף זה עלה לנו בגול. זה מאוד מאכזב. בסופו של דבר, הקבוצה שיחקה מצויין וראינו נבחרת עוצמתית ואגרסיבית. אבל בסוף זה כל הדברים הקטנים והמאבקים. הפסדנו בזה, אבל עדיין אי אפשר להגיד כלום כי כל המשחק היינו שם. הם הרגישו אותנו וזה מה שחשוב", הוסיף.

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

הסגנון: "רואים שלחצנו אותם מהדקה הראשונה על כל המגרש וזה לא פשוט. נגד נבחרת איטליה זה מסמל משהו. ביכולת הזאת, כל אחד הביא את עצמו והביא הכול. אם נמשיך ככה, בסוף נעשה משהו גדול".

המערך של בן שמעון: "לקחנו אחד על אחד בכל המגרש ואמרנו שאנחנו הולכים איתם עד הסוף במשחק הזה. הוכחנו וברוב המשחק היינו יותר טובים לדעתי. הגיע לנו, אבל יצאנו עם המחמאות וזה מאכזב מאוד".

המצב במדינה: "זה היווה אפילו אקסטרה למשחק הזה. רן דיבר איתנו לפני ואמר לנו שאנחנו משחקים בשבילנו אבל גם בשביל כל המדינה. נתנו הכול, מגיע שאפו לשחקנים".