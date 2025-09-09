דניאל פרץ: אני בטוח שהייתי יכול לעשות יותר

בתום אחד המשחקים היותר משוגעים בתולדותיה, נבחרת ישראל הפסידה אמש 5:4 לנבחרת איטליה, במשחק שיכול לספק הרבה גאווה. מי שיצא יותר מאוכזב, הוא השוער דניאל פרץ, שהוציא מהרשת חמישה כדורים.

"אני מאוד מאוד מאוכזב מהתוצאה. רק עצם זה שהרגשנו כמה אנחנו שם וכמה אנחנו ראש בראש איתם. הרגשתי ברוב המשחק שהיינו אפילו הקבוצה היותר טובה. זה כואב, אני מאוד מאוד גאה בשחקנים שאיתי, בנבחרת הזאת. אנחנו קבוצה של גברים. זה כואב ומאכזב אבל נהיה חייבים ללמוד מזה", אמר השוער בסיום.

"ברור שזה מרגיש פספוס. כמעט בכל המשחק הרגשנו שאנחנו שם, שאנחנו יותר טובים ומסוכנים. משחק משוגע, באסה ענקית, אבל אני מאוד גאה שאנחנו חלק מהנבחרת הזאת וכן בתהליך מדהים שכולם יכולים לראות אותו. בעצם איך שאנחנו משחקים, שנגד כל הנבחרות אנחנו באים ליזום וללחוץ. זה חלק מה-DNA שאנחנו מנחילים פה בנבחרת".

דניאל פרץ (ראובן שוורץ)

על התפתחות המשחק: "ברור שזו הזיה שכבשנו ארבעה שערים והפסדנו. זה היה משחק הזיה, עם כ"כ הרבה גולים ומהפכים. אבל זה למה הכדורגל הוא הספורט הכי אהוב בעולם. בתור שוער, לקבל חמישה שערים זה מבאס מאוד, במיוחד שהקבוצה כובשת ארבעה שערים. נעשה את כל הניתוחים שאנחנו צריכים, נרצה להשתפר".

על היכולת שלו: "בטוח שיכולתי לעשות יותר. עוד לא התחלתי לנתח את המשחק ובחיים אני לא מנתח אותו מיד אחרי, שיש אמוציות ודברים. הרגשתי טוב, הרגשתי בפוקוס כל המשחק. אסתכל על כל הדברים, תמיד יש מה לשפר במיוחד אחרי שסופגים חמישה שערים. בטוח יש לי הרבה מה לראות, דברים שיכולתי לעשות יותר טוב".

על השער שנפסל: "הפאול על דונארומה? עוד לא ראיתי את המשחק. נראה וממה ששמעתי שבכלל לא. זה משהו של השופט, אבל אני לא רוצה להתעסק בשופטים. אני מאוד מאוד גאה, אבל גם מבואס".