"איך שהנבחרת האיטלקית חגגה זה אומר הכל"

דקות בודדות הפרידו אמש באצטדיון דברצן בין תוצאה היסטורית לנבחרת ישראל, כזאת שעוד ידובר עליה לא מעט זמן, 4:4. אלא שהנבחרת של רן שמעון, שהייתה ראויה אמש לכל המחמאות, ספגה שער מאוחר ויצאה מעודדת מהיכולת, אך שבורת לב מהתוצאה.

השקט בחדר ההלבשה בסיום אמר הכול, כאשר השחקנים היו גאים, אך שבורים: "היינו רחוקים דקות מתוצאה היסטורית (הפעם האחרונה שישראל לא הפסידה לאיטליה הייתה ב-1970), אבל זה לא קרה. איך שהנבחרת האיטלקית חגגה בסיום זה אומר הכול", הודו בנבחרת.

הנבחרת של בן שמעון נראתה מצוין במרבית הדקות, במיוחד במחצית הראשונה. לצורך ההשוואה, ניתן לספור על יד אחת את כמות הפעמים שהאזורי ספגו ארבעה שערי חובה במשחק אחד: "זה שובר את הלב להבקיע ארבע פעמים נגד נבחרת איטליה ולא לצאת עם נקודה", אמרו.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

גם הדם המעט רע, שהיה בין הנבחרות, התפוצץ בסיום, כאשר איתן אזולאי ושגיב יחזקאל נקלעו לעימות עם הנבחרת האיטלקית, כשתאי בריבו הגיע לסייע ולבסוף המהומה נרגעה. לטענת אנשי הנבחרת, הכול החל כשהשוער האיטלקי, ג’אנלואיג’י דונארומה, חגג בהתרסה: "הם נבחרת של שחצנים", אמרו בצד הישראלי.

בנבחרת החמיאו למאמן רן בן שמעון, שביממה וחצי האחרונות הכין את הנבחרת מהבחינה הטקטית, עם מערך מעט שונה, כשגם מאמן האיטלקים ג'נארו גאטוזו הודה שהנבחרת שלו הייתה מופתעת: "במחצית הראשונה זה הרגיש כאילו איטליה היא ישראל וישראל היא איטליה. אנחנו החזקנו בכדור והם יצאו למעברים", אמרו בנבחרת.

רן בן שמעון מאוכזב (ראובן שוורץ)

בסיום המשחק, נכנס יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ לחדר ההלבשה, דיבר במשך מספר דקות עם השחקנים ואמר להם: "אני גאה בכם", כשגם בן שמעון הצטרף לדבריו. בנבחרת מרוצים מאוד מההתקדמות של הנבחרת מאז הצטרף המאמן לתפקיד, כשכאמור הוא מחזיק בחוזה לארבע שנים. "אם בתקופה של הרצוג היינו מרוצים מכך שאנחנו נותנים פייט כמעט לכל נבחרת, פה גם התוצאות יותר טובות", אמרו.

אז למרות יום פחות טוב של החלק האחורי ושל השוער דניאל פרץ, בנבחרת יצאו מעודדים בעיקר מדבר אחד, שהוא המסר העיקרי: "הפסדנו לאיטליה, אבל זה יותר מתסכל כי לא הפסדנו במשחק של בונקר או הסתגרות. הסתכלנו להם בלבן של העיניים ושיחקנו נגדם בצורה שווה. הקהל הישראלי יכול להעריך את הנבחרת הזאת ואת הדרך שלה", אמרו במחנה הישראלי. בסיום, הקהל הישראלי, שנשמע אמש קולני ודומיננטי יותר מתמיד, שר עם השחקנים את "התקווה".

שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

עוד לפני המשחק, ניסה המאמן להחדיר עוד יותר מוטיבציה ותחושת שליחות בשחקניו כשאמר להם, בשיאו של יום קשה מאוד למדינה, עם עשרה הרוגים בפיגוע ירי ובלחימה בעזה: "אנחנו משחקים לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל המדינה, החיילים וכל מי שמאחורינו".

בשעות הצהריים, הנבחרת תמריא ארצה, כאשר הליגיונרים ימריאו לקבוצותיהם. מנור סולומון יצטרף בפעם הראשונה לקבוצתו ויאריאל ועשוי להיות בסגל למשחק בשבת מול אתלטיקו מדריד. סתיו למקין, הרגיש דקירה בשריר האחורי, כאשר בנבחרת מעריכים שלא מדובר בקרע והוא יוכל להיות כשיר להתכנסות הבאה בעוד חודש נגד נורבגיה ואיטליה. הוא צפוי לעבור צילום כשינחת בקבוצתו טוונטה.