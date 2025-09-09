יום שלישי, 09.09.2025 שעה 07:39
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"איך שהנבחרת האיטלקית חגגה זה אומר הכל"

שברון לב בנבחרת ישראל: "בחצי הראשון זה הרגיש שהם היו ישראל, הקהל יכול להיות גאה". כעס על העימות בסיום: "שחצנים". תומר חבז, שליח ONE להונגריה

|
שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

דקות בודדות הפרידו אמש באצטדיון דברצן בין תוצאה היסטורית לנבחרת ישראל, כזאת שעוד ידובר עליה לא מעט זמן, 4:4. אלא שהנבחרת של רן שמעון, שהייתה ראויה אמש לכל המחמאות, ספגה שער מאוחר ויצאה מעודדת מהיכולת, אך שבורת לב מהתוצאה.

השקט בחדר ההלבשה בסיום אמר הכול, כאשר השחקנים היו גאים, אך שבורים: "היינו רחוקים דקות מתוצאה היסטורית (הפעם האחרונה שישראל לא הפסידה לאיטליה הייתה ב-1970), אבל זה לא קרה. איך שהנבחרת האיטלקית חגגה בסיום זה אומר הכול", הודו בנבחרת.

הנבחרת של בן שמעון נראתה מצוין במרבית הדקות, במיוחד במחצית הראשונה. לצורך ההשוואה, ניתן לספור על יד אחת את כמות הפעמים שהאזורי ספגו ארבעה שערי חובה במשחק אחד: "זה שובר את הלב להבקיע ארבע פעמים נגד נבחרת איטליה ולא לצאת עם נקודה", אמרו.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

גם הדם המעט רע, שהיה בין הנבחרות, התפוצץ בסיום, כאשר איתן אזולאי ושגיב יחזקאל נקלעו לעימות עם הנבחרת האיטלקית, כשתאי בריבו הגיע לסייע ולבסוף המהומה נרגעה. לטענת אנשי הנבחרת, הכול החל כשהשוער האיטלקי, ג’אנלואיג’י דונארומה, חגג בהתרסה: "הם נבחרת של שחצנים", אמרו בצד הישראלי.

בנבחרת החמיאו למאמן רן בן שמעון, שביממה וחצי האחרונות הכין את הנבחרת מהבחינה הטקטית, עם מערך מעט שונה, כשגם מאמן האיטלקים ג'נארו גאטוזו הודה שהנבחרת שלו הייתה מופתעת: "במחצית הראשונה זה הרגיש כאילו איטליה היא ישראל וישראל היא איטליה. אנחנו החזקנו בכדור והם יצאו למעברים", אמרו בנבחרת.

רן בן שמעון מאוכזב (ראובן שוורץ)רן בן שמעון מאוכזב (ראובן שוורץ)

בסיום המשחק, נכנס יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ לחדר ההלבשה, דיבר במשך מספר דקות עם השחקנים ואמר להם: "אני גאה בכם", כשגם בן שמעון הצטרף לדבריו. בנבחרת מרוצים מאוד מההתקדמות של הנבחרת מאז הצטרף המאמן לתפקיד, כשכאמור הוא מחזיק בחוזה לארבע שנים. "אם בתקופה של הרצוג היינו מרוצים מכך שאנחנו נותנים פייט כמעט לכל נבחרת, פה גם התוצאות יותר טובות", אמרו.

אז למרות יום פחות טוב של החלק האחורי ושל השוער דניאל פרץ, בנבחרת יצאו מעודדים בעיקר מדבר אחד, שהוא המסר העיקרי: "הפסדנו לאיטליה, אבל זה יותר מתסכל כי לא הפסדנו במשחק של בונקר או הסתגרות. הסתכלנו להם בלבן של העיניים ושיחקנו נגדם בצורה שווה. הקהל הישראלי יכול להעריך את הנבחרת הזאת ואת הדרך שלה", אמרו במחנה הישראלי. בסיום, הקהל הישראלי, שנשמע אמש קולני ודומיננטי יותר מתמיד, שר עם השחקנים את "התקווה".

שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

עוד לפני המשחק, ניסה המאמן להחדיר עוד יותר מוטיבציה ותחושת שליחות בשחקניו כשאמר להם, בשיאו של יום קשה מאוד למדינה, עם עשרה הרוגים בפיגוע ירי ובלחימה בעזה: "אנחנו משחקים לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל המדינה, החיילים וכל מי שמאחורינו".

בשעות הצהריים, הנבחרת תמריא ארצה, כאשר הליגיונרים ימריאו לקבוצותיהם. מנור סולומון יצטרף בפעם הראשונה לקבוצתו ויאריאל ועשוי להיות בסגל למשחק בשבת מול אתלטיקו מדריד. סתיו למקין, הרגיש דקירה בשריר האחורי, כאשר בנבחרת מעריכים שלא מדובר בקרע והוא יוכל להיות כשיר להתכנסות הבאה בעוד חודש נגד נורבגיה ואיטליה. הוא צפוי לעבור צילום כשינחת בקבוצתו טוונטה.

