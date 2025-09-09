יום שלישי, 09.09.2025 שעה 07:36
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4250-5328שיקאגו פייר9
4038-4229ניו יורק רד בולס10
3143-3829ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
4134-3128אוסטין6
3938-3628פורטלנד טימברס7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3347-3829יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3148-4028דאלאס12
2759-4429קנזס סיטי13
2251-3429סנט לואיס סיטי14
2056-3328לוס אנג'לס גלאקסי15

ב-MLS החליטו: עונש ההשעיה של סוארס צמח

מעבר לכך שהושעה מ-6 משחקים בגביע הליגות, הוחלט להשעות את חלוץ אינטר מיאמי מ-3 משחקי הליגה הבאים של הקבוצה בעקבות תקרית היריקה ב-3:0 לסיאטל

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

חלוץ אינטר מיאמי, לואיס סוארס, נקלע לסערה גדולה בעקבות התנהגות בלתי ספורטיבית במהלך גמר גביע הליגות מול סיאטל סאונדרס, שבו הפסידה קבוצתו 3:0. בסיום המשחק סוארס ירק על אחד מאנשי הצוות המקצועי של היריבה, מה שהוביל לענישה חסרת תקדים.

תחילה, ועדת המשמעת הטילה עליו הרחקה של שישה משחקים, עונש שימנע ממנו להשתתף במהדורה הבאה של הטורניר עד שירצה את מלוא העונש. אך הענישה לא הסתיימה שם: הנהלת ה־MLS פרסמה הודעה רשמית על הרחקה נוספת משלושה משחקי ליגה רגילים.

בכך, סוארס ייעדר מהמשחקים מול שארלוט, סיאטל ודיסי יונייטד, מה שמהווה מכה קשה עבור המאמן חאבייר מסצ’ראנו. במקביל, איש הצוות של סיאטל, סטיבן לנארט, ששמו נקשר באירוע, נענש אף הוא, כאשר זכויותיו כאורח במשחקים נשללו עד לסיום עונת 2025 והוא יורשה להיכנס רק ליציעי הקהל, ללא גישה למגרש או לחדרי ההלבשה.

לואיס סוארס (IMAGO)לואיס סוארס (IMAGO)

העונשים החמורים מעמידים את סוארס, בן ה־38, במצב רגיש במיוחד. מעבר לכך שיחמיץ את המשך העונה במפעלים החשובים, האירוע מוסיף נדבך נוסף לרשימת פרשיות שנקשרו בשמו לאורך הקריירה הארוכה שלו.

ימים ספורים לאחר התקרית פרסם סוארס התנצלות פומבית: "זו לא הדמות שאני רוצה להציג, לא בפני משפחתי שסובלת מהטעויות שלי, ולא בפני המועדון שלי שלא צריך להיפגע בגלל דבר כזה. טעיתי ואני מתחרט מעומק הלב. אני מבקש סליחה על ההתנהגות שלי".

כעת, נותר לראות כיצד תתמודד אינטר מיאמי עם ההיעדרות של אחד מכוכביה הגדולים ביותר, והאם סוארס יצליח לשקם את שמו בעונה שעוד לפני סיומה הפכה לסוערת במיוחד. נציין שהאורוגוואי ככל הנראה יפרוש בסיום העונה, ככה שב-MLS ככל הנראה הבינו שהשעיה מ-6 משחקי גביע הליגות בעונה הבאה משמעותה שייצא ללא עונש אמיתי.

