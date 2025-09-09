"היה סיוט, ישראל הפתיעה. אנחנו משוגעים"

נבחרת ישראל סיימה אמש (שני) את משחקה בדברצן עם הפסד כואב 5:4 לאיטליה. החבורה של רן בן שמעון סחפה בחלק מהמשחק ואף הייתה יכולה להשיג יותר, אבל בסופו של דבר האזורי ניצלו יכולת לא טובה בשער של דניאל פרץ בתוספת אי ריכוז בדקות קריטיות בהגנה – כדי לקחת את שלוש הנקודות לארץ המגף במסגרת שלב הבתים של מוקדמות המונדיאל.

בתום ההתמודדות, התראיין המאמן האיטלקי ג'נארו גאטוזו: “היה סיוט. הם הפתיעו אותנו קצת בהתחלה, אבל בכל פעם שעלינו קדימה גרמנו להם בעיות. אנחנו משוגעים כי ספגנו שערים מגוחכים. אנחנו שבריריים מדי, אבל זו לא ביקורת על השחקנים אלא בעיה שלי. יש לתת קרדיט לבחורים שהיה להם את הכוח להגיב לכל סטירה שקיבלו”.

מנואל לוקאטלי, שכבש שער עצמי, דיבר גם הוא: “זה היה משחק מטורף. אנחנו צריכים לנתח את הדברים, אבל הכי חשוב זה הניצחון. המאמן הזהיר אותנו שהם יכולים להיות בעייתיים, התחלנו מתוח ושילמנו על זה”.

שחקן איטלקי נוסף שדיבר, וכבש לצד הנכון אתמול, הוא מויזה קן: “להאמין עד הסוף זה היופי שבכדורגל, והלילה עשינו את זה. היה חשוב לנצח כי בספורט הזה אפשר לצפות להכל”.