"לנורבגיה ואיטליה אני אומר - אל תספידו אותנו"

מנור סולומון שמר על חיוך מכווץ לאחר ההפסד אמש (שני) של נבחרת ישראל 5:4 לאיטליה, כאשר ברמה האישית סיפק עוד משחק קסום עם בישול וכמה להטוטים עוצרי נשימה מול ההגנה של ארץ המגף.

סולומון התחיל: “קשה לדבר כמה דקות אחרי המשחק. אני מאוכזב וגם גאה בו זמנית, הובלנו פעמיים וחזרנו ל-4:4 נגד נבחרת איטליה. הראינו שאנחנו לא נשברים עד הרגע האחרון אבל הפסדנו בסופו של דבר וזה מאכזב”.

על יכולתו האישית המצוינת אמר בצניעות: “ברמה האישית אני מנסה להוביל את הנבחרת כמה שאני יכול ולתת כל מה שישי לי. היו לי התכווצויות בדקות האחרונות שהאטו אותי. לצערי זה לא הספיק, אבל יש לנו הרבה מה לקחת במשחק הזה והראינו המון לקראת המשחק הבא מולם”.

שחקני נבחרת ישראל מתוסכלים (ראובן שוורץ)

הקיצוני המשיך עם ביקורת לחבריו: “לא הייתי מאמין שנבקיע ארבעה שערים ונפסיד. אנחנו מתבגרים ולומדים ולחצנו קדימה, כמובן שאפשר לשלם על זה בצד השני וזה מה שקרה לנו. כנבחרת אנחנו צריכים לדעת לקחת אחריות בחלק ההגנתי ולשחק יותר טוב. אני גאה בכולם אבל גם מאוכזב, שמח בעיקר על הדרך”.

סולומון שלח מסר בסיום: “ראיתי איך שיחקנו היום ואנחנו לא נוותר עד השנייה האחרונה. נגיע לאיטליה ונורבגיה וננצח שם. אני אומר להן- אל תספידו אותנו. אנחנו נהיה יותר טובים עד הסוף”.