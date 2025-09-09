"לא ציפינו שנבחרת ישראל תהיה כל כך אמיצה"

ישראל נכנעה אמש (שני) 5:4 לאיטליה במשחק מטורף. החבורה של רן בן שמעון יצאה עם תחושת פספוס אדירה נוכח כל מה שקרה בהתמודדות נגד האזורי בדברצן, שם הנבחרת כבר הובילה על החבורה של גאטוזו ואף חזרה מפיגור כפול לשוויון.

בתקשורת בארץ המגף, התקשו גם כן להסביר את הלילה ההזוי משהו מבחינת הנבחרת שלהם על אדמת הונגריה: “ניצחון סוריאליסטי, אבל איזה פחד”, נכתב בכותרת של ה’גאזטה’. שם עוד הרחיבו: “יותר מדי ריגושים, האזורי התקשו וסיכנו את ההעפלה לגביע העולם. אולי לא ציפינו שהם יהיו כל כך אמיצים”.

ב’טוטו ספורט’ תיארו בדרך שלהם את המשחק המופרע: “האזורי ניצחו את נבחרתו של בן שמעון בתום קרב אינסופי, קשה ובלתי נסבל”. ב’פוטבול איטליה’ המשיכו על אותו הקו: “הנבחרת האיטלקית שרדה את הבהלה, כשהפאניקה נמשכה עד לשריקת הסיום”.

הנבחרת של רן בן שמעון עוד תפגוש שוב את איטליה, במסגרת המחזור השמיני של שלב הבתים במוקדמות מונדיאל 2026. זה יהיה בחלון אוקטובר, ב-14.10, אצל האיטלקים באודינה. האם שם ישראל תסגור מעגל?