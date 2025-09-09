יום שלישי, 09.09.2025 שעה 01:40
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"לא ציפינו שנבחרת ישראל תהיה כל כך אמיצה"

למרות שאיטליה השלימה לבסוף את המשימה עם 4:5 על החבורה של רן בן שמעון, התקשורת בארץ המגף נותרה בהלם: "סוריאליסטי, איזה פחד", "קרב אינסופי"

נבחרת איטליה (IMAGO)
נבחרת איטליה (IMAGO)

ישראל נכנעה אמש (שני) 5:4 לאיטליה במשחק מטורף. החבורה של רן בן שמעון יצאה עם תחושת פספוס אדירה נוכח כל מה שקרה בהתמודדות נגד האזורי בדברצן, שם הנבחרת כבר הובילה על החבורה של גאטוזו ואף חזרה מפיגור כפול לשוויון.

בתקשורת בארץ המגף, התקשו גם כן להסביר את הלילה ההזוי משהו מבחינת הנבחרת שלהם על אדמת הונגריה: “ניצחון סוריאליסטי, אבל איזה פחד”, נכתב בכותרת של ה’גאזטה’. שם עוד הרחיבו: “יותר מדי ריגושים, האזורי התקשו וסיכנו את ההעפלה לגביע העולם. אולי לא ציפינו שהם יהיו כל כך אמיצים”.

ב’טוטו ספורט’ תיארו בדרך שלהם את המשחק המופרע: “האזורי ניצחו את נבחרתו של בן שמעון בתום קרב אינסופי, קשה ובלתי נסבל”. ב’פוטבול איטליה’ המשיכו על אותו הקו: “הנבחרת האיטלקית שרדה את הבהלה, כשהפאניקה נמשכה עד לשריקת הסיום”.

הנבחרת של רן בן שמעון עוד תפגוש שוב את איטליה, במסגרת המחזור השמיני של שלב הבתים במוקדמות מונדיאל 2026. זה יהיה בחלון אוקטובר, ב-14.10, אצל האיטלקים באודינה. האם שם ישראל תסגור מעגל?

