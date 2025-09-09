יום שלישי, 09.09.2025 שעה 01:41
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
עוד טורים של אבי נמני
מכבי ת"א שיחקה כדורגל עם נשמה ושמחת חיים21/08/2025 | 17 תגובות
מכבי השיגה את המטרה ביכולת בינונית14/08/2025 | 12 תגובות
היכולת החלשה של מכבי ת"א צריכה להדאיג את גולדהאר05/08/2025 | 53 תגובות
לאזטיץ' היה חסר יצירתיות ותעוזה30/07/2025 | 55 תגובות
טורי דעה נוספים
חיפה לא תהווה איום על הגדולות
עמית בן שושן
31/08/2025 | 23 תגובות
השחקנים מאמינים בפלורס, מכבי חיפה תוכל לנצח בטדי
איציק אהרונוביץ
23/08/2025 | 85 תגובות
מכבי ת"א שיחקה כדורגל עם נשמה ושמחת חיים
אבי נמני
21/08/2025 | 17 תגובות
אם שחר לא יתעורר, מכבי חיפה תלך לעשור שחור
איציק אהרונוביץ
15/08/2025 | 87 תגובות
אבי נמני

למרות ההפסד, אני גאה מאוד בנבחרת

אבי נמני בטור אישי ל-ONE: במבחן התוצאה אנחנו אמנם דורכים במקום, אבל עם כדורגל התקפי ואופי הבאנו ביום שחור ועצוב קצת נחת וגאווה לעם ישראל

יום קשה ולא פשוט עבר על מדינת ישראל. בשעות הבוקר התבשרנו על פיגוע רצחני בירושלים שעלה בחייהם של שישה אזרחים תמימים. כמה שעות אחרי אותו אסון רצחני בבירה, התפרסמה גם הידיעה על נפילתם של ארבעה חיילי צה״ל ברצועת עזה, וקשה מאוד לעשות הפרדה.

הרגש גובר על הכל, המציאות בה אנחנו חיים בשנתיים האחרונות רק מוכיחה לנו מדוע אנחנו העם הנבחר. שחקני נבחרת ישראל הגיעו למפגש הערב (שני) מול נבחרת איטליה עם עצב בלב אבל עם אש בעיניים. המחצית הראשונה של הכחולים-לבנים הייתה נהדרת בכל המובנים – רן בן שמעון הכין את הנבחרת בצורה מדויקת מבחינה טקטית. ראינו נבחרת ישראלית אגרסיבית, לוחצת גבוה, מתקתקת את הכדור וגוברת על נבחרת איטליה בכל הפרמטרים. יתרון איכותי שבא לידי ביטוי עם שער עצמי של לוקאטלי לאחר פעולה התקפית איכותית בראשותם של אלי דסה ודן ביטון. יתרון מוצדק.

נבחרת ישראל הייתה במומנטום נהדר באותן דקות וקרובה לשער שני, אבל איטליה חזרה לעניינים לקראת סיום המחצית הראשונה עם שוויון של מויזה קן שסגר מחצית ראשונה מסחררת. המחצית השנייה נפתחה בסערה עם שער יתרון של ישראל לאחר פעולה אישית אדירה של מנור סולומון ברחבת ה-16 של האיטלקים. מנור מצא את דור פרץ שבעט נפלא לרשת והעלה את נבחרת ישראל ליתרון. לצערי עוד לא הספקתי לחזור לספה מקפיצות השמחה אחרי השער של דור פרץ וכבר קיבלתי על הראש שער שוויון של קן שהחזיר באופן מיידי את האיטלקים למשחק.

שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

המומנטום באותן דקות עבר לצד של ג’נארו גאטוסו ושחקניו שעלו ליתרון מרגליו של פוליטאנו שניצל משחק הגנה לא טוב של הנבחרת בדרך לשער שלישי קליל של האיטלקים. אולם, שחקני נבחרת ישראל בראשות המאמן בן שמעון עם חילופים התקפיים הלך על כל הקופה. מצד אחד נבחרת ישראל עם המון כלים התקפיים, אבל מצד שני היינו מאוד חשופים בחוליה האחורית. בדקה ה-81 ספגנו שער רביעי, הפעם מבעיטה של ראספדורי המחליף.

באותם רגעים היה נראה שהנבחרת בדרך להתפרקות, אבל דור פרץ והמאסטרו של הנבחרת מנור סולומון עם אופי, הקרבה ואיכות החזירו את הנבחרת של בן שמעון לעניינים בדקה ה-87. קאמבק אדיר שהחל עם כדור רוחב של רוי רביבו שפגע בדרך בבאסטוני וניתז לרשת של דונארומה. הטירוף והאמונה של שחקני הנבחרת הישראלית באותן דקות עשו את הבלתי ייאמן עם 4:4 בדקה ה-89 של דור פרץ, כאשר אנחנו בראש כבר מחבקים נקודה יקרה במשחק הפכפך ואטרקטיבי.

שחקני נבחרת ישראל חוגגים שוויון (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל חוגגים שוויון (ראובן שוורץ)

אולם, בתוספת הזמן בעיטה מקרית של טונאלי מחוץ לרחבה מצאה את דניאל פרץ לא מוכן, ספגנו שער חמישי מאכזב בדרך להפסד אכזרי. למרות ההפסד אני גאה מאוד בנבחרת ישראל – השחקנים נתנו הכל, שילוב של אופי ואיכות בחלק הקדמי, אבל בסוף כדי לעמוד במבחן התוצאה חובה גם לייצר יכולת הגנתית קבוצתית לאורך משחק שלם ולא לאורך 50 דקות.

ברמות הללו על כל טעות משלמים במזומן ובאופן מיידי. אז נכון שבמבחן התוצאה אנחנו אמנם דורכים במקום עם הפסד 5:4 אבל מבחינת כדורגל התקפי ואופי – דן ביטון, דור פרץ ומעל כולם מנור סולומון גרמו לנו ביום שחור ועצוב לקצת נחת וגאווה לעם ישראל, עם מבט אופטימי לקראת המשך קמפיין המוקדמות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP