יום קשה ולא פשוט עבר על מדינת ישראל. בשעות הבוקר התבשרנו על פיגוע רצחני בירושלים שעלה בחייהם של שישה אזרחים תמימים. כמה שעות אחרי אותו אסון רצחני בבירה, התפרסמה גם הידיעה על נפילתם של ארבעה חיילי צה״ל ברצועת עזה, וקשה מאוד לעשות הפרדה.

הרגש גובר על הכל, המציאות בה אנחנו חיים בשנתיים האחרונות רק מוכיחה לנו מדוע אנחנו העם הנבחר. שחקני נבחרת ישראל הגיעו למפגש הערב (שני) מול נבחרת איטליה עם עצב בלב אבל עם אש בעיניים. המחצית הראשונה של הכחולים-לבנים הייתה נהדרת בכל המובנים – רן בן שמעון הכין את הנבחרת בצורה מדויקת מבחינה טקטית. ראינו נבחרת ישראלית אגרסיבית, לוחצת גבוה, מתקתקת את הכדור וגוברת על נבחרת איטליה בכל הפרמטרים. יתרון איכותי שבא לידי ביטוי עם שער עצמי של לוקאטלי לאחר פעולה התקפית איכותית בראשותם של אלי דסה ודן ביטון. יתרון מוצדק.

נבחרת ישראל הייתה במומנטום נהדר באותן דקות וקרובה לשער שני, אבל איטליה חזרה לעניינים לקראת סיום המחצית הראשונה עם שוויון של מויזה קן שסגר מחצית ראשונה מסחררת. המחצית השנייה נפתחה בסערה עם שער יתרון של ישראל לאחר פעולה אישית אדירה של מנור סולומון ברחבת ה-16 של האיטלקים. מנור מצא את דור פרץ שבעט נפלא לרשת והעלה את נבחרת ישראל ליתרון. לצערי עוד לא הספקתי לחזור לספה מקפיצות השמחה אחרי השער של דור פרץ וכבר קיבלתי על הראש שער שוויון של קן שהחזיר באופן מיידי את האיטלקים למשחק.

שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

המומנטום באותן דקות עבר לצד של ג’נארו גאטוסו ושחקניו שעלו ליתרון מרגליו של פוליטאנו שניצל משחק הגנה לא טוב של הנבחרת בדרך לשער שלישי קליל של האיטלקים. אולם, שחקני נבחרת ישראל בראשות המאמן בן שמעון עם חילופים התקפיים הלך על כל הקופה. מצד אחד נבחרת ישראל עם המון כלים התקפיים, אבל מצד שני היינו מאוד חשופים בחוליה האחורית. בדקה ה-81 ספגנו שער רביעי, הפעם מבעיטה של ראספדורי המחליף.

באותם רגעים היה נראה שהנבחרת בדרך להתפרקות, אבל דור פרץ והמאסטרו של הנבחרת מנור סולומון עם אופי, הקרבה ואיכות החזירו את הנבחרת של בן שמעון לעניינים בדקה ה-87. קאמבק אדיר שהחל עם כדור רוחב של רוי רביבו שפגע בדרך בבאסטוני וניתז לרשת של דונארומה. הטירוף והאמונה של שחקני הנבחרת הישראלית באותן דקות עשו את הבלתי ייאמן עם 4:4 בדקה ה-89 של דור פרץ, כאשר אנחנו בראש כבר מחבקים נקודה יקרה במשחק הפכפך ואטרקטיבי.

שחקני נבחרת ישראל חוגגים שוויון (ראובן שוורץ)

אולם, בתוספת הזמן בעיטה מקרית של טונאלי מחוץ לרחבה מצאה את דניאל פרץ לא מוכן, ספגנו שער חמישי מאכזב בדרך להפסד אכזרי. למרות ההפסד אני גאה מאוד בנבחרת ישראל – השחקנים נתנו הכל, שילוב של אופי ואיכות בחלק הקדמי, אבל בסוף כדי לעמוד במבחן התוצאה חובה גם לייצר יכולת הגנתית קבוצתית לאורך משחק שלם ולא לאורך 50 דקות.

ברמות הללו על כל טעות משלמים במזומן ובאופן מיידי. אז נכון שבמבחן התוצאה אנחנו אמנם דורכים במקום עם הפסד 5:4 אבל מבחינת כדורגל התקפי ואופי – דן ביטון, דור פרץ ומעל כולם מנור סולומון גרמו לנו ביום שחור ועצוב לקצת נחת וגאווה לעם ישראל, עם מבט אופטימי לקראת המשך קמפיין המוקדמות.