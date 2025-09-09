עימות בין נבחרת ישראל לאיטליה בסיום המשחק

נבחרת ישראל הביאה המון גאווה אתמול (שני), אך בסוף יצאה בידיים ריקות. הבחורים של רן בן שמעון נתנו קרב הירואי לאיטליה ואפילו השוו מ-4:2 ל-4:4 עם שני שערים דרמטיים, אך ספגו שער דרמטי עוד יותר והפסידו 5:4 בתום משחק משוגע בדברצן.

האירועים לא נגמרו אחרי שריקת הסיום במשחק המשוגע, ומיד עם שריקת הסיום התפתחה מהומה על כר הדשא בהונגריה. הכל התחיל כשג’יאנלואיג’י דונארומה חגג והשחקנים לא אהבו את זה, ובסיום נרשם עימות בין השוער לבין תאי בריבו.

בהמשך, גם שחקן מכבי תל אביב שגיב יחזקאל התערב, ולאט לאט כל הצדדים כולל הספסלים נכנסו אל כר הדשא עד שהצליחו להפריד בין כולם, כאשר רק לאחר כמה דקות ארוכות העניינים נרגעו וכל הצדדים ירדו לחדרי ההלבשה.