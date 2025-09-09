"מי שהיה פה, ראה את נבחרת איטליה לחוצה"

זה היה קרוב, נבחרת ישראל הובילה פעמיים, חזרה מפיגור דו ספרתי לשוויון דרמטי בדקות האחרונות, אך הסיום היה כל כך כואב, כאשר ספגה בתוספת הזמן. הערב (שני) החבורה בכחול-לבן הציגה את אחד המשחקים הגדולים שלה, אך הפסידה 5:4 לאיטליה ויצאה מאוכזבת.

קפטן הנבחרת, אלי דסה, סיכם: “זה טו מאץ’ לספוג חמישה כן, אבל הבטחנו שנבוא לנצח ובאנו לנצח, לא נלחצנו לאחור בשום מצב, רצינו לנצח דחפנו קדימה, מי שהיה פה ראה את איטליה לחוצה כאילו הם נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, זה אומר הכל, הספסל שלהם היה בטירוף. נצטרך לתקן את הדברים הקטנים והגולים שקיבלנו אחרי שכבשנו, מומנטומים בעייתים, אבל אני גאה בשחקנים.

“השיפוט? לא כל כך אוהב לדבר על השופטים, ניסיתי לעשות את המיטב כי לפעמים נותנים כבוד לנבחרות כאלו, אין מה להתעסק בזה, לא רלוונטי. האוהדים של איטליה? לא מעניין אותי, שילכו הביתה, לא אכפת לי מהמחוות המוזרות שלהם. מה היה בסוף? התווכח ויכוח, הם היו מאוד אמציונלים, הם הרגישו שהם לא במשחק ואנחנו טובים מהם, הניצחון היה מתוק עבורם והם ניסו להתגרות, אבל זה חלק מהכדורגל”.

הקפטן המשיך: “ידענו שטונאלי מארגן את המשחק של הנבחרת שלהם, הוא שחקן מצוין, היה ניסיון לתת תמיכה בקו האחורי ולהוציא אותו מהמשחק, הצגנו כדורגל מצוין, יכולנו לנצח יותר מצבים, משחק גדול של הנבחרת, אין לי מה להגיד. היעד הבא? זה לא קשור עכשיו, לא אוהב לדבר על זה, כשהכל ייסגר ואהיה במקום מסוים אז אספר מה עבר ומה היו השיקולים בלהמתין עד עכשיו”.