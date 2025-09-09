8 לדור פרץ שהצטיין, דניאל פרץ איכזב בענק עם 3

שוער

דניאל פרץ 3 – איכזב בענק בין הקורות, אולי המשחק הכי רע שלו בקריירה

הגנה

עידן נחמיאס 4 – התחיל טוב, אבל קרס כמו כל ההגנה במחצית השנייה

רז שלמה 4 – עלה כחילוף מהיר, אבל יש לו חלק לא מבוטל בשערים שספגה הנבחרת

אלי דסה (ראובן שוורץ)

אלי דסה 5 – מסירת מפתח בגול הראשון

רוי רביבו 5 – התחיל טוב, המחצית השנייה הייתה קצת פחות אבל הוביל לשער השלישי

קישור

ענאן חלאילי 5 – שיחק על הקו והיה נמרץ מאוד והתמודד פיזית בצורה טובה

דור פרץ 8 – פשוט לא ייאמן מה שנהיה ממנו. סקורר בחסד עליון

דור פרץ ומנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)

אליאל פרץ 7 – איפה החביאו אותו עד עכשיו? ביטחון, אמונה והרבה כדורגל

התקפה

אוסקר גלוך 5 – צריך להביא את עצמו לידי ביטוי הרבה יותר

דן ביטון 5 – היה מעורב, ניסה, אבל לא מספיק

מנור סולומון 8 – אלו הרמות אליהן הוא שייך, לא הפסיק להטריד את ההגנה

מאמן

רן בן שמעון 6 – ההרכב שהעלה התברר כנכון, הנבחרת כבשה ארבעה שערים ואין לו יכולת למנוע יום כזה רע של השוער וההגנה

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מחליפים

תאי בריבו 5 – נכנס וניסה, הפעם זה לא הספיק

שגיב יחזקאל 5 – לא נכנס טוב, אבל הצליח לבשל

גיא מזרחי 5 – נכנס עם ביטחון והיה מעורב התקפית