איטליה מקדימה את ישראל, מה נשאר לנבחרת?

נבחרת ישראל הייתה קרובה להיסטוריה, אך בתום אחד המשחקים המופרעים הערב (שני), היא נכנעה 5:4 מטורף לאיטליה. החבורה של רן בן שמעון הביאה גאווה, אך גם יכולה לצאת עם תחושת פספוס אדירה נוכח התמודדות חסרת תקדים שקיבלנו בדברצן שבהונגריה.

אחרי חמישה משחקים במסגרת התחרות, הגיע הזמן להבין מה תמונת המצב בבית הישראלי, בית מספר 9. נכון לכרגע, נבחרת נורבגיה עדיין מובילה את הבית עם 12 נקודות, מתחתיה איטליה עם מספר נקודות זהה כמו ישראל שבמקום השלישי, אבל רק בזכות הפרש שערים שגדול בגול בודד. מתחת לנבחרת שלנו, נמצאת אסטוניה עם 3 נקודות ומולדובה סוגרת את הבית עם 0 נקודות.

לישראל נותרו עוד שלושה משחקים: הראשון יהיה מול נורבגיה בחוץ ב-11.10, השני באותו חלון נובמבר מאתגר יהיה נגד איטליה רק שלושה ימים אחר כך ב-14.10. ב-16.11, בן שמעון וחניכיו ייסגרו את הקמפיין כ”מארחים” נגד המולדובים החלשים. כלומר, יש עוד 9 נקודות בקופה כולל מפגשים ישירים מול הנבחרות שמעלינו, והמקום השני עדיין אפשרי. מבחינת שאר הבית, רק ישראל ואסטוניה עם חמישה משחקים כאשר נורבגיה, איטליה ומולדובה אחרי ארבעה.

מנור סולומון מול ג'ובאני די לורנצו (ראובן שוורץ)

בית 9 הישראלי

1. נורבגיה, 12 נקודות (11+)

2. איטליה, 9 נקודות (5+)

3. ישראל, 9 נקודות (4+)

4. אסטוניה, 3 נקודות (8-)

5. מולדובה, 0 נקודות (12-)

חשוב להזכיר גם איך אפשר להעפיל לגביע העולם הבא, שיתקיים בעוד פחות משנה, דרך המוקדמות. מתוך 12 הבתים במוקדמות של אירופה, 12 הנבחרות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית. הסגניות, 12 הנבחרות שיסיימו במקום השני בתוספת 4 נבחרות שיעפילו למעמד מליגת האומות – יגיעו לשלב הפלייאוף. שם, הנבחרות יחולקו ל-4 מסלולים כשבכל אחד מהם 4 נבחרות. הנבחרות ישחקן ביניהן אצל מארחת אחת לכל מסלול במשחק חצי גמר והמנצחות יעלו למשחק גמר. 4 מנצחות הגמרים יעפילו למונדיאל.