"היום ראינו נבחרת ישראל אמיצה בצורה קיצונית"

נבחרת ישראל סגרה את פגרת הנבחרות שלה הערב (שני) לאחר שהפסידה 5:4 לאיטליה במשחק מופרע, זאת לאחר שניצחה 0:4 את מולדובה לפני מספר ימים. הבחורים בכחול-לבן הביאו המון כבוד בדברצן כשהובילו בחלק מההתמודדות על האזורי, ואף חזרו מפיגור כפול. אולם בסוף, זה נגמר בצורה כואבת ואכזרית.

לאחר ההפסד, המאמן הלאומי רן בן שמעון דיבר: “קשה לנתח את המשחק. אני מרגיש שיש לנו חבר’ה מדהימים, רציניים מאוד. בסוף זה מבחן התוצאה, הניצחון, אך היו כאן כל כך הרבה ניצחונות קטנים. היו המון דברים שהרווחנו משחקנים במשחק הזה, מה שצריך לתקן נתקן. מבאס לספוג חמישה שערים, אבל ככה אנחנו רוצים לראות את הנבחרת – אמיצה בצורה קיצונית. כל ההבטחות והדיבורים שלנו על דרך ושיפור מתמיד, זה מה שראו היום על המגרש”.

על משחק ההגנה: “אין סיכוי שייצא ממני מילה על מישהו. המשחק הזה יותר גדול ממילה שלילית כזאת או אחרת. יש לנו זמן לנתח את הדברים, אבל הבטחנו כדורגל התקפי ואטרקטיבי. מי שראה היום את הנבחרת הרגיש גאווה גדולה, לצד קצת חמיצות בגלל התוצאה”.

נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

על השופט והאם הנבחרת קופחה: “ביום שהבנתי שאני לא מקופח ולא ממורמר, רק דברים טובים קרו לי. נבדוק ואם קופחנו אז קופחנו. אני מאמין שפעם אתה מקופח ופעם אתה מקבל דברים לטובתך, לא רוצה לדבר על השופט. אני רוצה ללכת לתת לשחקנים חיבוק, אני גם לא אוהב להפסיד, אבל נבחרת ישראל היום הרוויחה משהו גדול שאולי הוא לא שלוש נקודות, אבל כן את האמונה של האנשים – אנחנו בלתי שבירים”.

על ההצבה של דור פרץ והשינויים הטקטיים: “כל איך שתכננו לשחק נגד איטליה קרה במחצית הראשונה. אני מאוד גאה. בסוף השחקנים מבצעים את הרעיונות שלנו והם ביצעו את זה בצורה מושלמת. גם אלה שעשו טעויות, זה חלק מהשלם הגדול”.

עוד הוסיף על אוהדי איטליה שהפנו גב להמנון הישראלי: “אוהדי איטליה? לא עשה לי כלום, אין מישהו שיכול לגרום לי להרגיש פחות טוב לגבי עצמי. אני רואה את מי שעומד מאחורינו, יש לנו אנשים מדהימים בעם הזה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, הם לא הפקטור שלנו לגבי המוסריות והערכיות שלנו. שיחקנו בשביל הילדים שלנו, בשביל החיילים, זו הגאווה הגדולה ביותר. אין שמחה בעם הזה עד שכל החטופים והחיילים שלנו לא יחזרו בשלום, היום היה יום קשה מאוד לעם שלנו”.