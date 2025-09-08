3 מ-3: הפועל גברה על וינה ועלתה לגמר ההכנה

הפועל תל אביב המשיכה בהכנה שלה לקראת גביע הווינר, לקראת ליגת ווינר סל ובעיקר לקראת היורוליג גם היום (שני) עם ניסוי כלים שלישי, וניצחון שלישי. האדומים פגשו את וינה ולא התקשו בכלל, כמו בשני משחקי האימון הראשונים, כשניצחו 74:95 את האוסטרים.

מחזיקת היורוקאפ לא התקשתה נגד בלקן במשחק הראשון וגם לא נגד רילסקי במשחק השני, ובעקבות הניצחון היום הפועל תל אביב העפילה לגמר של טורניר ההכנה בבולגריה, ובגמר הזה היא תפגוש את בלקן בוטבגראד, אותה ניצחה כאמור לפני כשבוע בפתיחת הטורניר.

בשני המשחקים הראשונים דימיטריס איטודיס הקפיד על רוטציה, והפעם אפילו יותר כשאף שחקן לא עבר את רף 20 הדקות. מי שחבר לחבריו בסופיה הוא ברונו קבוקלו, והוא רשם 15 דקות עם שלוש נקודות. אנטוניו בלייקני הוביל את הקלעים באדום עם 13 נקודות, וג’ונתן מוטלי הוסיף 12.

קולין מלקולם (הפועל תל אביב)

גם יפתח זיו, סנדי כהן, ארי עמיאל, איליי דולינסקי וטאי אודיאסי שותפו במשחק, ושחקן נוסף שהגיע לדו ספרתי הוא אלייז’ה ברייאנט, שקלע 10 נקודות משלו. יפתח זיו ואנטוניו בלייקני שיחקו הכי הרבה, שכל אחד מהם חצה את רף 18 הדקות בהתמודדות.

האדומים ישחקו את הגמר מחר נגד בלקן, וביום רביעי הם יגיעו לישראל על מנת להתכונן למשחק הרשמי הנכון ביום שבת, במסגרת גביע הווינר נגד נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים. לאחר מכן הקבוצה תתארח אצל קריית אתא באותו מפעל, תערוך עוד משחק אימון ואז יגיע רגע האמת, במפגש מול ברצלונה ביורוליג.

טיילר אניס (הפועל תל אביב)