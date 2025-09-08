יום שני, 08.09.2025 שעה 23:04
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

זהב לצמד ישראלי בתחרות גביע העולם בסרדיניה

תומר מרגלית ואוראל כלאף חזרו עם המקום הראשון ועוד 3 מדליות כסף, גם בזכות הריקוד שמציג את הסיפור של 7.10: "ניסו להוריד אותנו ועמדנו על שלנו"

|
תומר מרגלית ואוראל כלאף (אלבום פרטי)
תומר מרגלית ואוראל כלאף (אלבום פרטי)

תומר מרגלית ואוראל כלאף, אלופי אירופה בריקודים סלוניים בכיסא גלגלים, התחרו בגביע העולם שנערך בסוף השבוע בסרדיניה, וחזרו עם מדליית זהב ושלוש מדליות כסף. אחד הריקודים שזיכה אותם במדליה ייצג את זעקת החטופים, ריקוד עוצמתי שמעלה על הבמה את הסיפור הכואב של ה-7 באוקטובר.

“למרות שרצו לבטל לנו בתחרות באמסטרדם את מדליית הזהב בגלל שרקדנו את הריקוד למען החטופים, עם השיר ״הוריקן״ של קרן פלס ועדן גולן, לא נפסיק להתחרות עם הריקוד הזה עד שכל החטופים יחזרו הביתה!” סיפרו השניים. “זו הייתה תחרות לא פשוטה, הרגשנו שמנסים להוריד אותנו, להמעיט בערך שלנו, אבל עמדנו על שלנו, והשגנו תוצאות שאנחנו מאוד גאים בהן”.

מרגלית וכלאף המתאמנים בבית הלוחם תל אביב עם המאמנת ילנה פייטליכר, ממשיכים להתאמן לקראת היעד הבא, אליפות העולם שתתקיים בעוד כחודשיים. “באליפות העולם אנחנו שואפים להגדיל עוד יותר את הפער בינינו ובין המתחרים האחרים ולזכות בכל הקטגוריות בהן נתחרה”, סיפרו.

תומר מרגלית ואוראל כלאף (אלבום פרטי)

מרגלית בכיסא גלגלים וכלאף רקדן ללא מגבלה, הופיעו בטקס הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים בפאריס 2024. בנוסף, כלאף השתתף לאחרונה בתוכנית רוקדים עם כוכבים לצידה של קארין עליה.

