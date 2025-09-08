צפו: נועה קירל הגיעה לדברצן לתמוך בדניאל פרץ

כל העיניים של אוהדי הכדורגל נשואות למשחק הערב (שני) שמתקיים בשעה זו, כאשר נבחרת ישראל מתמודדת מול איטליה במטרה להשיג ניצחון יקר, כאשר אורחת מיוחדת לדברצן במטרה לעודד את החבורה בכחול-לבן ואת הארוס שלה, דניאל פרץ.

מי שבאה לעודד את הנבחרת ובעיקר את הארוס שלה היא הזמרת נועה קירל, שהגיעה לדברצן וליציע למפגש מול האזורי, כאשר כזכור רק בסופ”ש האחרון היא חגגה מסיבת רווקות קצרה בקפריסין, כשהחתונה שלה ושל השוער מתקרבת בצעדי ענק.

נבחרת ישראל מגיעה למשחק מול איטליה כמובן אחרי ה-0:4 הגדול על מולדובה ביום שישי האחרון, כאשר החבורה של רן בן שמעון נמצאת כעת במקום השני בטבלה עם 9 נקודות מתוך 12 אפשריות, כשהיא מקווה לרשום ניצחון ולפתוח פער מהאזורי.

נועה קירל הגיעה לעודד את הנבחרת ואת דניאל פרץ (ראובן שוורץ)