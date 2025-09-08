בוסקילה: קשיים, חוסר ודאות, ברוך ה' זה נגמר

סאגת המעבר של מור בוסקילה הייתה אחת הארוכות שהיו בכדורגל הישראלי הקיץ, לאחר שהשחקן כבר חתם בהפועל תל אביב, מעברו לא אושר לאחר בוררות, ובתום משא ומתן ארוך בין האדומים לרמת גן המעבר הושלם.

בעקבות הפיכת חתימתו בהפועל לרשמית, בוסקילה שיתף ברשתות החברתיות: “אין מילים שיוכלו להסביר את התקופה האחרונה שעברתי. קשיים, אימונים לבד, לילות בלי שינה, ובעיקר תחושה של חוסר ודאות, ברוך ה’ זה נגמר”.

“ראשית אני רוצה להודות להפועל רמת גן על 4 שנים טובות. בניתם אותי והפכתם אותי למי שאני היום, אין מילים שיוכלו להסביר כמה אני מודה לכם על הבמה שקיבלתי”.

מור בוסקילה במדי רמת גן (ראובן שוורץ)

“והיום סופית אני מתחיל פרק חדש בחיים במועדון שתמיד השם שלו היה נשמע כל כך רחוק, אבל תמיד האמנתי בעצמי שאצליח להגיע לרמות האלה. אני רוצה להודות להפועל תל אביב על האמונה בי והלחימה עד השנייה האחרונה.

מחכה כבר להריח את הדשא של בלומפילד ולשמוע את הקהל המטורף של המועדון הזה ומאחל לנו בהצלחה ביחד. ותודה מיוחדת לסוכן שלי דודו דהאן שעמל ימים ולילות כדי שהמעבר יצא לפועל”.