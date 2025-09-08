יום שני, 08.09.2025 שעה 23:03
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

דקה 59: ישראל - איטליה 3:2

מוק' מונדיאל, בית ט', מחזור 6: קצב אדיר. לוקאטלי ופרץ העלו את הכחולים-לבנים ליתרון פעמיים, אלא שקן איזן עם צמד. תומר חבז, שליח ONE לדברצן

|
מנור סולומון מול ג'ובאני די לורנצו (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מול ג'ובאני די לורנצו (ראובן שוורץ)

פגרת הנבחרות כבר לקראת סיומה, ובשעה זו נבחרת ישראל “מארחת” את נבחרת איטליה באצטדיון נאגירדי בהונגריה, למשחק שעשוי להשפיע רבות בהמשך הקמפיין, זאת במסגרת המחזור השישי של בית ט’ במוקדמות המונדיאל.

חניכיו של רן בן שמעון מגיעים למשחק אחרי ניצחון 0:4 מרשים על מולדובה, כשדור פרץ, מנור סולומון, תאי בריבו ואוסקר גלוך הכריעו. הבחורים בכחול לבן נמצאים כרגע במקום השני בבית לאחר ארבעה משחקים כשבמאזנם תשע נקודות.

מן העבר השני, ג’נארו גאטוזו החל את הקדנציה שלו על הקווים ברגל ימין אחרי 0:5 על אסטוניה, כשכל השערים הובקעו במחצית השנייה. הנבחרת מארץ המגף נמצאת במקום השלישי בבית ט’ נכון לעכשיו, כשהיא עם משחק פחות מישראל שמעליה, ובמאזנה שש נקודות לאחר שלושה משחקים.

המשחק הזה עשוי לקבוע הרבה להמשך המוקדמות, כשבהנחה ונורבגיה, שניצחה גם ישראל וגם את איטליה, תעפיל מהמקום הראשון, הקרב על המקום השני והעפלה לשלב הפלייאוף יוכרע בין הישראלים לאיטלקים, כך שזו שתנצח תוכל לעשות צעד משמעותי להמשך.

שתי הנבחרות נפגשו שבע פעמים בסך הכל לאורך ההיסטוריה, כשהסטטיסטיקה עומדת לצד האיטלקים, עם שישה ניצחונות ותיקו אחד. שתי הנבחרות נפגשו פעמיים לפני שנה, במסגרת ליגת האומות, כשאז איטליה יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 ו-1:4.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט סלובקו וינצ'יץ' הוציא את ההתמודדות בין ישראל לאיטליה לדרך! האם רן בן שמעון ושחקניו יספקו ניצחון ראשון בהיסטוריה על האיטלקים?

דקה 4: פתיחה אדירה לנבחרת הישראלית, שכבר ראתה את עצמה עולה ליתרון אחרי שאגרוף לא טוב של ג'אנלואיג'י דונארומה הסתיים בכדור לרשתו, אלא שהשופט פסל את השער בהחלטה שנויה במחלוקת.

גג'אנלואיג'י דונארומה מאגרף לא טוב (ראובן שוורץ)
פדריקו דימארקו מנסה לעצור את השער שנפסל (ראובן שוורץ)פדריקו דימארקו מנסה לעצור את השער שנפסל (ראובן שוורץ)

דקה 6: רגעים של דאגה בנבחרת ישראל, כשסתיו למקין מתח בשלב מוקדם ויצא לקבל טיפול, ככל הנראה הוא לא יכול להמשיך.

דקה 9: סתיו למקין הוחלף, רז שלמה נכנס במקומו.

דקה 16, שער! נבחרת ישראל עלתה ליתרון! 0:1: פתיחה מושלמת לנבחרת שמצאה את הרשת בזכות שער עצמי של מנואל לוקאטלי, זאת לאחר שכדור רוחב אדיר של אלי דסה, הגיע אל דן ביטון ששחרר למרכז וקשר יובנטוס הסתבך, גלש לא טוב ושלח את הכדור לרשת של נבחרתו.

דן ביטון מוציא כדור רוחב (ראובן שוורץ)דן ביטון מוציא כדור רוחב (ראובן שוורץ)
מנואל לוקאטלי עם רגע שירצה לשכוח (ראובן שוורץ)מנואל לוקאטלי עם רגע שירצה לשכוח (ראובן שוורץ)
דן ביטון חוגג בטירוף (ראובן שוורץ)דן ביטון חוגג בטירוף (ראובן שוורץ)
הנבחרת הישראלית חוגגת שער ומהלך גדול (ראובן שוורץ)הנבחרת הישראלית חוגגת שער ומהלך גדול (ראובן שוורץ)

דקה 27: תרגיל נייח מופלא של הנבחרת הלאומית, שהסתיים בהגבהה של מנור סולומון אל רז שלמה, ששלח רגל גבוהה שפגשה את הכדור אך הלכה לרשת החיצונית.

דקה 31: מצב מסוכן ראשון לנבחרת האיטלקית, כשמנואל לוקאטלי, כובש השער העצמי, רצה לכפר על כך כשבעיטה שלו נעצרה רק במשקוף.

דקה 32: החמצת ענק למויזה קן! ‘האזורי’ נכנסו לקצב והגיעו לעוד מצב מסוכן כשכדור רוחב הגיע אל חלוץ פיורנטינה, שמקרוב שלח בעיטה שהלכה לרוחב.

רוי רביבו חוסם את מתאו פוליטאנו (ראובן שוורץ)רוי רביבו חוסם את מתאו פוליטאנו (ראובן שוורץ)

דקה 37: דן ביטון השתלט על מסירה, בחן את האפשרויות העומדות בפניו ולבסוף בחר לבחון את דונארומה מרחוק, אלא שהבעיטה הלכה למרכז השער ושוערה החדש של מנצ’סטר סיטי לא הסתבך בקליטת הכדור.

דקה 40, שער! איטליה השוותה ל-1:1: כדור עומק אדיר של ניקולו בארלה, מצא את מתאו רטגי, שהשתלט ומסר למויזה קן. החלוץ חתך למרכז ומחוץ לרחבה ניצל מיקום לא טוב של דניאל פרץ כדי להכניע את השוער.

דקה 45+2: דן ביטון ניסה לכבוש מבעיטה חופשית עם כדור שעבר מתחת לחומה, אלא שהבעיטה הלכה ישירות אל ידיו של דונארומה, שקלט את הכדור בנוחות.

דניאל פרץ מתחיל מהלך (ראובן שוורץ)דניאל פרץ מתחיל מהלך (ראובן שוורץ)

מחצית שנייה

דקה 49: סנדרו טונאלי פרץ בצד השמאלי ומסר כדור קצר אל מנואל לוקאטלי, שבנגיעה שחרר לקן. האחרון חיפש לכבוש צמד, אבל דניאל פרץ הפעם הגיב נפלא ומנע מהפך.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין (רז שלמה, 9’), עידן נחמיאס, ענאן חלאילי, רוי רביבו, אליאל פרץ, דן ביטון, אוסקר גלוך, מנור סולומון ודור פרץ

הרכב נבחרת איטליה: ג’אנלואיג’י דונארומה, ג’ובאני די לורנצו, ג’אנלוקה מנצ’יני, אלסנדרו בסטוני, פדריקו דימארקו, ניקולו בארלה, מנואל לוקאטלי, סנדרו טונאלי, מתאו פוליטאנו, מתאו רטגי ומויזה קן

/* LAST / NEXT ROUNDs */