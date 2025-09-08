אוהדי איטליה הפנו גב בעת ההמנון של ישראל

נבחרת ישראל עלתה הערב (שני) למשחק חשוב ביותר נגד נבחרת איטליה במסגרת המחזור השישי של מוקדמות מונדיאל 2026. החבורה של רן בן שמעון הגיעה עם רוח גבית אחרי הניצחון על מולדובה, אך חוותה אירוע לא נעים כבר בפתיחת ההתמודדות בדברצן שבהונגריה.

בעת השמעת המנוני הנבחרות, הקהל של איטליה שהגיע לאצטדיון, הפנה את גבו להמנון הישראלי. האוהדים איטלקים שערכו את המפגן המחאתי המגעיל, היו עם הפנים ליציע במקום לדשא בעת השמעת “התקווה”.

כל זאת ועוד, כ-30-40 מאותם אוהדים גם הניפו את השלט עם המילה “STOP”, כאשר ברור למה ולמי בדיוק התכוונו. כמובן שהאירוע הזה לא תלוש ממה שקורה בעולם נגד ישראל בזירה הספורטיבית בתקופה האחרונה.

אנו שומעים ורואים אירועי מחאה דומים נגד ישראל, אם זה בענף האופניים במרוץ הוואלטה אספניה או אפילו ביורובאסקט האחרון ממנו נבחרת ישראל כבר הודחה, אך סבלה מביזוי ההמנון הישראלי גם כן, עם בוז מצד הקהל הפולני.