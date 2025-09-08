אחרי הלב: בובה חשף צלקת מהניתוח בפרסומת

תשעה חודשים מסמלים לידה, שבסופה אדם חדש מגיע ומתחיל את דרכו בעולם. תשעה חודשים עברו מאז שאדוארדו בובה, שחקנה של רומא אשר היה בפיורנטינה בעונה הקודמת, התמוטט על המגרש במשחק מול אינטר. כעת, הקשר בן ה-23 נולד מחדש כשהפך לדוגמן של פראדה, ובפרסומת לבושם החדש של החברה, חשף את הצלקת שלו מניתוח הלב שעבר.

בפרסומת, בובה אומר: “לפעמים, לעצור זה הדרך להבין מי אתה באמת, לעצב מחדש את העולם ולשאול את עצמך אם יש דרך אחרת להרגיש חי. כל צלקת מספרת מי אתה, איך גדלת, איפה איבדת את עצמך ואיך אתה מתחיל מחדש. זה עוזר לך לשאול את עצמך, מה אם יש דרך אחרת ליצור? מה אם יש דרך אחרת לעוף? צור את התבנית שלך. תמיד יש דרך אחרת”.

הקשר, שהתקבל באהבה רבה ברומא בה גדל עם סיום תקופת ההשאלה בפירנצה, עדיין שייך לקבוצה האיטלקית אך עדיין לא החליט האם להסיר את השתל כדי להמשיך ולשחק באיטליה, או להשאיר אותו עליו ולחפש קבוצה אחרת לשחק בה.

אדוארדו בובה בקמפיין לפראדה

כזכור, מקרה דומה קרה לכריסטיאן אריקסן שהתמוטט ביורו 2020. באותם ימים היה שייך הקשר הדני לאינטר, אך לאחר אותו דום לב, החוקים באיטליה אסרו עליו לשחק יותר במדי קבוצה איטלקית.

שלט התמיכה של אוהדי רומא לאדוארדו בובה (IMAGO)