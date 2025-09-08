סקאלוני: לא דיברתי עם מסי על מונדיאל 2026

רק לפני כמה ימים, ליאו מסי שיחק את המשחק הרשמי האחרון שלו על אדמת ארגנטינה עם הנבחרת. אלופת העולם גברה 0:3 על ונצואלה במוקדמות מונדיאל 2026 כשהפרעוש כבש צמד ונפרד בדמעות מהקהל המקומי באצטדיון המונומנטאל. עכשיו, הארגנטינאים יוצאים לדרך חדשה בלעדיו, לפחות כרגע גם אם זה יהיה לזמן קצר.

בין שלישי לרביעי, ארגנטינה תפגוש בחוץ את אקוודור בלי מסי. המאמן ליונל סקאלוני דיבר היום (שני) במסיבת עיתונאים על ההתמודדות, אך נשאל כמובן גם על הנושא שמעסיק את ארגנטינה כולה בתקופה האחרונה – האם מספר 10 ימשיך עם האלביסלסטה גם לגביע העולם ב-2026?

כאן הדברים נהיים מעט מורכבים, משום שבתשובה שלו, סקאלוני למעשה סתר הצהרה אחרת שאמר בינואר האחרון. “מסי רוצה לשחק במונדיאל הבא”, הבהיר אז האיש על הקווים לפני תשעה חודשים ושימח מיליונים. אלא שעכשיו, מאמן התכולים-לבנים בכלל הבהיר שהוא לא דיבר עם מסי על הסוגיה.

ליונל סקאלוני וליאו מסי (רויטרס)

“לא דיברתי עם ליאו על מונדיאל 2026, שמעתי מה שהוא אמר והוא ייקח את התקופה הזאת ברוגע כדי להחליט”, אמר סקאלוני וחתם במשפט שאולי מראה על גישה משוחררת יותר: “מה שמסי יחליט, יהיה בסדר”. בינתיים, דיווחים ב-ESPN ארגנטינה כבר בישרו על השחקן שעומד ללבוש את החולצה האלמותית עם המספר 10 במקומו של מסי מול אקוודור – כאשר מדובר בטיאגו אלמדה.

המשחק של ארגנטינה נגד אקוודור יהיה האחרון במסגרת מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה, כאשר אלופת העולם כבר הבטיחה את העפלתה לטורניר העולמי הבא שיתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. האלביסלסטה השיגה עד כה 38 נקודות ב-17 משחקים, נתונים שמציבים אותה בפסגת הבית של דרום אמריקה.