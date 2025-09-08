יום שני, 08.09.2025 שעה 23:00
כדורגל עולמי

סקאלוני: לא דיברתי עם מסי על מונדיאל 2026

למרות שבינואר אמר שהכוכב רוצה להיות עם ארגנטינה בגביע העולם הבא, המאמן סתר את עצמו: "מה שיחליט, יהיה בסדר". ומי כבר ילבש 10 במקום הפרעוש?

|
ליאו מסי וליונל סקאלוני (IMAGO)
ליאו מסי וליונל סקאלוני (IMAGO)

רק לפני כמה ימים, ליאו מסי שיחק את המשחק הרשמי האחרון שלו על אדמת ארגנטינה עם הנבחרת. אלופת העולם גברה 0:3 על ונצואלה במוקדמות מונדיאל 2026 כשהפרעוש כבש צמד ונפרד בדמעות מהקהל המקומי באצטדיון המונומנטאל. עכשיו, הארגנטינאים יוצאים לדרך חדשה בלעדיו, לפחות כרגע גם אם זה יהיה לזמן קצר.

בין שלישי לרביעי, ארגנטינה תפגוש בחוץ את אקוודור בלי מסי. המאמן ליונל סקאלוני דיבר היום (שני) במסיבת עיתונאים על ההתמודדות, אך נשאל כמובן גם על הנושא שמעסיק את ארגנטינה כולה בתקופה האחרונה – האם מספר 10 ימשיך עם האלביסלסטה גם לגביע העולם ב-2026?

כאן הדברים נהיים מעט מורכבים, משום שבתשובה שלו, סקאלוני למעשה סתר הצהרה אחרת שאמר בינואר האחרון. “מסי רוצה לשחק במונדיאל הבא”, הבהיר אז האיש על הקווים לפני תשעה חודשים ושימח מיליונים. אלא שעכשיו, מאמן התכולים-לבנים בכלל הבהיר שהוא לא דיבר עם מסי על הסוגיה.

ליונל סקאלוני וליאו מסי (רויטרס)ליונל סקאלוני וליאו מסי (רויטרס)

“לא דיברתי עם ליאו על מונדיאל 2026, שמעתי מה שהוא אמר והוא ייקח את התקופה הזאת ברוגע כדי להחליט”, אמר סקאלוני וחתם במשפט שאולי מראה על גישה משוחררת יותר: “מה שמסי יחליט, יהיה בסדר”. בינתיים, דיווחים ב-ESPN ארגנטינה כבר בישרו על השחקן שעומד ללבוש את החולצה האלמותית עם המספר 10 במקומו של מסי מול אקוודור – כאשר מדובר בטיאגו אלמדה.

המשחק של ארגנטינה נגד אקוודור יהיה האחרון במסגרת מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה, כאשר אלופת העולם כבר הבטיחה את העפלתה לטורניר העולמי הבא שיתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. האלביסלסטה השיגה עד כה 38 נקודות ב-17 משחקים, נתונים שמציבים אותה בפסגת הבית של דרום אמריקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */