יום שני, 08.09.2025 שעה 20:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

בשורה לאלונסו: בלינגהאם וקמאבינגה חזרו לדשא

שניים מכוכבי ריאל מדריד קרובים לשוב לפעילות, כאשר שניהם התאמנו חלקית עם חבריהם לקבוצה באימון. הצרפתי עשוי להיות בסגל לסוסיאדד, האנגלי לא

|
אדוארדו קמאבינגה וג'וד בלינגהאם (IMAGO)
אדוארדו קמאבינגה וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ריאל מדריד קיבלה חדשות מעודדות: ג’וד בלינגהאם ואדוורדו קמאבינגה שבו היום (שני) להתאמן עם חבריהם לקבוצה. השניים עדיין לא ערכו הופעת בכורה בלה ליגה העונה, אך החזרה שלהם לדשא מהווה צעד משמעותי בהליך השיקום לקראת החזרה למשחקים רשמיים.

בלינגהאם עבר ב-16 ביולי ניתוח לתיקון פריקת כתף שמאל, פציעה שליוותה אותו מאז החודשים הראשונים שלו במועדון. באנגליה מדווחים כי הקשר מתקדם לפי התכנון, ואף דוחף לחזור מהר מהצפוי, אך בצוות המקצועי של צ’אבי אלונסו מקפידים לבלום אותו כדי להבטיח חזרה מלאה וללא מגבלות.

קמאבינגה מצדו סובל מנקע בקרסול מאז ה-10 באוגוסט. בתחילה העריכו כי יוכל לשוב עוד לפני פגרת הנבחרות, אך לבסוף הוחלט להאריך את תקופת ההחלמה כדי לחזק את המפרק. הצרפתי סבל מחודשים קשים במיוחד מבחינה בריאותית, כשפציעות שונות מנעו ממנו לשחק מאז אפריל האחרון, כולל היעדרות מאליפות העולם למועדונים.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

למרות ההתפתחויות החיוביות, השניים לא צפויים להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול ריאל סוסיאדד באנואטה בשבת, כשיש לציין שהם לא השלימו אימון מלא, אלא חלקי ואת שאר האימון העבירו במכון, ונרשם שאם מישהו מהם יהיה בסגל, אז זה הצרפתי אצלו יש סיכוי קטן. במקביל, שחקני ריאל מדריד ששבו מהפגרה הבינלאומית יחלו להצטרף לאימונים בהדרגה החל מיום רביעי, עד לאימון המסכם ביום שישי לפני היציאה לסן סבסטיאן.

למד את הלקח? ויני ענה עם שער ענק
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */