בשורה לאלונסו: בלינגהאם וקמאבינגה חזרו לדשא

ריאל מדריד קיבלה חדשות מעודדות: ג’וד בלינגהאם ואדוורדו קמאבינגה שבו היום (שני) להתאמן עם חבריהם לקבוצה. השניים עדיין לא ערכו הופעת בכורה בלה ליגה העונה, אך החזרה שלהם לדשא מהווה צעד משמעותי בהליך השיקום לקראת החזרה למשחקים רשמיים.

בלינגהאם עבר ב-16 ביולי ניתוח לתיקון פריקת כתף שמאל, פציעה שליוותה אותו מאז החודשים הראשונים שלו במועדון. באנגליה מדווחים כי הקשר מתקדם לפי התכנון, ואף דוחף לחזור מהר מהצפוי, אך בצוות המקצועי של צ’אבי אלונסו מקפידים לבלום אותו כדי להבטיח חזרה מלאה וללא מגבלות.

קמאבינגה מצדו סובל מנקע בקרסול מאז ה-10 באוגוסט. בתחילה העריכו כי יוכל לשוב עוד לפני פגרת הנבחרות, אך לבסוף הוחלט להאריך את תקופת ההחלמה כדי לחזק את המפרק. הצרפתי סבל מחודשים קשים במיוחד מבחינה בריאותית, כשפציעות שונות מנעו ממנו לשחק מאז אפריל האחרון, כולל היעדרות מאליפות העולם למועדונים.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

למרות ההתפתחויות החיוביות, השניים לא צפויים להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול ריאל סוסיאדד באנואטה בשבת, כשיש לציין שהם לא השלימו אימון מלא, אלא חלקי ואת שאר האימון העבירו במכון, ונרשם שאם מישהו מהם יהיה בסגל, אז זה הצרפתי אצלו יש סיכוי קטן. במקביל, שחקני ריאל מדריד ששבו מהפגרה הבינלאומית יחלו להצטרף לאימונים בהדרגה החל מיום רביעי, עד לאימון המסכם ביום שישי לפני היציאה לסן סבסטיאן.