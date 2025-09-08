המבנה הרב תכליתי בווינגייט קיבל היתר בנייה

הפרויקט הגרנדיוזי של מכון וינגייט יוצא לדרך. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית נתניה אישרה את הקמת המבנה הרב תכליתי בדיון שנערך היום (שני) והוציאה לו היתר בנייה, לאחר אישור מהנדסת העיר שרון פישמן וחברי הוועדה. הבנייה צפויה להתחיל בקרוב.

המבנה הרב תכליתי הוא פרויקט הדגל של מכון וינגייט והוא ישדרג את המכון באופן משמעותי בשנים הקרובות. במבנה הגדול יהיו אולמות להתעמלות מכשירים והתעמלות אמנותית, אולם ג׳ודו חדש, אולם טאקוונדו ואולם לענפי כדור עם טריבונה, כמו גם מתחם התאוששות וחדר כושר, כך שענף אולימפי נוסף כמו הטאקוונדו ייכנס למכון במסגרת תוכנית “הבתים הלאומיים” ואחרים יוכלו להרחיב את פעילותם במקום.

ענפי הספורט המובילים יקבלו בית חדש ומרהיב. המבנה, שיוקם בצד המזרחי-דרומי של מכון וינגייט בסמוך לכביש החוף ולכניסה החדשה של המכון הלאומי, ישתרע על פני שטח של 11,639 מ״ר ויהיה בשלוש קומות. לפי התוכנית המקורית של ראשי וינגייט, עלות הקמת המבנה הרב תכליתי תעמוד על כ-231 מיליון שקלים.

הפרויקט הזה מתבשל כבר כמה שנים, בסיוע ובמימון של משרד התרבות והספורט בראשות מיקי זוהר ומשרד האוצר כאשר מי שעזר לכך היה בזמנו ישראל כץ. דירקטוריון מכון וינגייט אישר את הקמתו כבר בדצמבר 2023 לאחר שהוצגה לחבריו התוכנית להקמת המבנה הרב תכליתי באופן מפורט. לאחר קבלת היתר הבניה ניתן יהיה להתחיל לעבוד בשטח להקמת המבנה, כאשר התקציב לבנייתו כבר קיים וצבוע, כך שהוא צפוי לצאת לדרך בקרוב והדחפורים רשאים לעלות על השטח.