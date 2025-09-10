עם שדרוג שכרו: בית"ר האריכה את חוזהו של מוזי

בית"ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) על הארכת חוזהו של טימוטי מוזי (24), אשר חתם לשלוש שנים נוספות, מעבר לשנה הזאת, במועדון, שגם בה שודרג שכרו של השחקן.

בעלי המועדון, ברק אברמוב, אמר לאחר החתימה: "כבר מהרגע הראשון שטימוטי הגיע לבית"ר ראינו את ההשקעה והמחויבות שלו למועדון בתוך המגרש ומחוצה לו. הוא התחבר בצורה מופלאה למועדון, והשתפר כל הזמן בזכות העבודה הקשה שלו והרצון להתמיד ולהצליח, דבר שהרבה שחקנים צעירים יכולים ללמוד ממנו. שמח מאוד שהוא נשאר איתנו ובטוח שיהיה בורג חשוב גם בעונה הקרובה".

השחקן אמר לאחר החתימה הרשמית: "החיבור לבית"ר ירושלים זה משהו שלא חוויתי מעולם באף מועדון אחר. אני מאושר מהחתימה ומההמשכיות במועדון המוביל והטוב בארץ. כמות האהבה שאני מקבל פה היא מטורפת ואני כל רגע רק חולם להחזיר על המגרש”.

“ברגעים כאלה חשובים ומשמחים אני רוצה להודות בראש ובראשונה לאמא שלי, לסוכן שלי, ג'קי דהן, לנועה בת הזוג שלי, וכמובן לבעלי המועדון, ברק אברמוב, המנכ"ל כפיר אדרי והצוות המקצועי על האמון. עכשיו המטרה שלנו ברורה – להמשיך ולהרעיד את טדי ולהמשיך ולהשתפר מהעונה שעברה".