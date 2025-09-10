יום רביעי, 10.09.2025 שעה 17:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

עם שדרוג שכרו: בית"ר האריכה את חוזהו של מוזי

השחקן (24) חתם על חוזה חדש בקבוצה הירושלמית וימשיך לעוד שלוש שנים נוספות, מעבר לשנה הנוכחית. אברמוב: "בטוח שיהיה בורג חשוב גם בעונה הקרובה"

|
טימוטי מוזי (עמרי שטיין)
טימוטי מוזי (עמרי שטיין)

בית"ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) על הארכת חוזהו של טימוטי מוזי (24), אשר חתם לשלוש שנים נוספות, מעבר לשנה הזאת, במועדון, שגם בה שודרג שכרו של השחקן.

בעלי המועדון, ברק אברמוב, אמר לאחר החתימה: "כבר מהרגע הראשון שטימוטי הגיע לבית"ר ראינו את ההשקעה והמחויבות שלו למועדון בתוך המגרש ומחוצה לו. הוא התחבר בצורה מופלאה למועדון, והשתפר כל הזמן בזכות העבודה הקשה שלו והרצון להתמיד ולהצליח, דבר שהרבה שחקנים צעירים יכולים ללמוד ממנו. שמח מאוד שהוא נשאר איתנו ובטוח שיהיה בורג חשוב גם בעונה הקרובה".

השחקן אמר לאחר החתימה הרשמית: "החיבור לבית"ר ירושלים זה משהו שלא חוויתי מעולם באף מועדון אחר. אני מאושר מהחתימה ומההמשכיות במועדון המוביל והטוב בארץ. כמות האהבה שאני מקבל פה היא מטורפת ואני כל רגע רק חולם להחזיר על המגרש”.

“ברגעים כאלה חשובים ומשמחים אני רוצה להודות בראש ובראשונה לאמא שלי, לסוכן שלי, ג'קי דהן, לנועה בת הזוג שלי, וכמובן לבעלי המועדון, ברק אברמוב, המנכ"ל כפיר אדרי והצוות המקצועי על האמון. עכשיו המטרה שלנו ברורה – להמשיך ולהרעיד את טדי ולהמשיך ולהשתפר מהעונה שעברה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
