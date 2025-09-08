יום שני, 08.09.2025 שעה 20:08
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
61-52פ.צ. קלן3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
34-52אוגסבורג7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

"פרץ שקל לעזוב את המבורג, נועה קירל הרגיעה"

דיווח ב'בילד': השוער היה במצב רוח ירוד אחרי שהבין שהוא השוער השני ורצה לעזוב, ארוסתו וחברים שכנעו אותו לקבל את האתגר. וגם: ההצעות להן סירב

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל, ספג מכה לא פשוטה בפתיחת עונת הבונדסליגה. פרץ (25), שהושאל הקיץ מבאיירן מינכן להמבורג במטרה לצבור דקות משחק ולהוכיח את עצמו, הפסיד בקרב על אפודת השוער הראשון לדניאל הוייר-פרננדס (32) במהלך תקופת ההכנה.

המשמעות: פרץ פתח את העונה מהספסל ותומך בקולגה הוותיק, ולא יזכה לעמוד בין הקורות במשחק היוקרתי מול קבוצת האם שלו, באיירן מינכן, ב-13 בספטמבר, אם לא יהיו הפתעות – משחק שבו חלם לפגוש מקרוב את חברו ומודל החיקוי שלו, מנואל נוייר.

על פי דיווח ב“בילד” הגרמני, הבשורה התקבלה אצל פרץ בצורה קשה במיוחד. השוער, שגדל בתל אביב, היה במצב רוח ירוד במשך מספר ימים, ואף שקל ברגעי תסכול לבצע מעבר נוסף ולחפש לעצמו קבוצה אחרת שבה יוכל לשחק באופן קבוע. למרות האכזבה, בהמבורג מצפים מפרץ להרים את הראש ולהוות תחרות פנימית חזקה להוייר-פרננדס בהמשך הדרך.

נרשם גם: “אחרי מספר שיחות עם חברים ועם ארוסתו, נועה קירל, זמרת מוכרת מאוד בישראל, ההחלטה שהתקבלה היא לקבל את המצב ולנסות לעמוד באתגר. פרץ היה בטוח כאשר הוא חתם שהוא יהיה השוער הראשון של המבורג וישחק באופן מידי, והוא אף העדיף את המבורג על חשבון ברסט הצרפתית או גנואה האיטלקית, אצלן הוא היה אמור להיות השוער הפותח”.

רמה גבוהה: שחקני הנבחרת מקפיצים ונהנים
