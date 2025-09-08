"פרץ שקל לעזוב את המבורג, נועה קירל הרגיעה"

דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל, ספג מכה לא פשוטה בפתיחת עונת הבונדסליגה. פרץ (25), שהושאל הקיץ מבאיירן מינכן להמבורג במטרה לצבור דקות משחק ולהוכיח את עצמו, הפסיד בקרב על אפודת השוער הראשון לדניאל הוייר-פרננדס (32) במהלך תקופת ההכנה.

המשמעות: פרץ פתח את העונה מהספסל ותומך בקולגה הוותיק, ולא יזכה לעמוד בין הקורות במשחק היוקרתי מול קבוצת האם שלו, באיירן מינכן, ב-13 בספטמבר, אם לא יהיו הפתעות – משחק שבו חלם לפגוש מקרוב את חברו ומודל החיקוי שלו, מנואל נוייר.

על פי דיווח ב“בילד” הגרמני, הבשורה התקבלה אצל פרץ בצורה קשה במיוחד. השוער, שגדל בתל אביב, היה במצב רוח ירוד במשך מספר ימים, ואף שקל ברגעי תסכול לבצע מעבר נוסף ולחפש לעצמו קבוצה אחרת שבה יוכל לשחק באופן קבוע. למרות האכזבה, בהמבורג מצפים מפרץ להרים את הראש ולהוות תחרות פנימית חזקה להוייר-פרננדס בהמשך הדרך.

נרשם גם: “אחרי מספר שיחות עם חברים ועם ארוסתו, נועה קירל, זמרת מוכרת מאוד בישראל, ההחלטה שהתקבלה היא לקבל את המצב ולנסות לעמוד באתגר. פרץ היה בטוח כאשר הוא חתם שהוא יהיה השוער הראשון של המבורג וישחק באופן מידי, והוא אף העדיף את המבורג על חשבון ברסט הצרפתית או גנואה האיטלקית, אצלן הוא היה אמור להיות השוער הפותח”.