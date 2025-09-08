נבחרת ישראל הביסה את ברזיל 0:6 בגרנד פרי

נבחרת השלום והאחווה הצליחה לרשום לזכותה הישג הערב (שני) כשהביסה 0:6 את נבחרת ברזיל, הראשונה בדירוג הליגה העולמית, באירוע הגרנד פרי שמתקיים ברמלה ומשודר בערוץ ובאתר ONE.

טורניר הגרנד פרי של הליגה העולמית הוא האירוע הבינלאומי הראשון שמתקיים בישראל מאז אירועי ה-7 באוקטובר ועצם קיומו הוא הישג גדול לעיר רמלה ולמדינת ישראל. לפני המשחק בירך ראש העיר מיכאל וידל את הקהל ואת הצופים הרבים מתשע מדינות: ״כבוד גדול לעיר רמלה לפתוח את השערים ובשעה שבה קבוצות ישראליות לא יכולות לארח בארץ ואף אחד לא מגיע לכאן, זהו רגע מכונן למדינה ולספורט הישראלי. רמלה עיר עולם״.

המחצית הראשונה הייתה שקולה עם יתרון קל לנבחרת הישראלית, כשמיליארדו אסרט הצליח לשבור את הקרח בדקה האחרונה של המחצית עם שער מרהיב אחרי שעבר ארבעה ברזילאים. במחצית השנייה, הייתה על המגרש רק קבוצה אחת: הנבחרת הישראלית השתלטה לחלוטין ופשוט ריסקה את הברזילאים ההמומים והעייפים עם שערים של המחליף עשהאל בן שבת (שלושער ובישול), בן בן יאיר והמגן גיא שמיר.

מיליארדו אסרט והמאמן עובד קראוס (צילום: דניאל סטדניק)

בסיום ישראל רשמה לזכותה 0:6, ויכולה מחר להשלים גם זכייה בגרנד פרי וגם העפלה סופית למקום הראשון בעולם אם תנצח את נבחרת הונגריה, המדורגת שנייה בעולם. בן בן יאיר אמר בסיום: ״עשינו דבר ענק אבל עוד לא סיימנו אותו, מחר נגיע ממוקדים ומפוקסים כדי לעשות משהו בלתי נשכח״.

מאמן ברזיל, גאוצ׳ו: ״הפסד קשה, מר ועצוב לברזיל. לא הערכנו נכון את היריבה. ישראל היא קבוצה נהדרת, אני אומר לכם כל הכבוד, ישראל היא הנבחרת הטובה ביותר בליגה העולמית. אנחנו נשתפר ונחזור לגרנד פרי הבא בריו טובים יותר״.

הקומישינר של הליגה העולמית, סלבטורה פרימצ׳ריו מאיטליה החמיא אף הוא לנבחרת: ״ישראל היא קבוצה מרעננת בליגה העולמית. אף אחד לא האמין לתוצאה כזאת ומי שראה את השידור בטלוויזיה היה בשוק לנוכח היכולת שלהם. שאפו. כל הכבוד גם למארגנים ולעיריית רמלה על ארגון לבבי ומקצועי״.