יום שני, 08.09.2025 שעה 20:09
כדורגל ישראלי

נבחרת ישראל הביסה את ברזיל 0:6 בגרנד פרי

נבחרת השלום והאחווה הצליחה לגבור על הסלסאו במשחק שהתקיים ברמלה, וטיפסה למקום הראשון. מחר: במידה ותנצח את הונגריה, תזכה בטורניר. שידור ב-ONE

|
נבחרת השלום והאחווה (צילום: דניאל סטדניק)
נבחרת השלום והאחווה (צילום: דניאל סטדניק)

נבחרת השלום והאחווה הצליחה לרשום לזכותה הישג הערב (שני) כשהביסה 0:6 את נבחרת ברזיל, הראשונה בדירוג הליגה העולמית, באירוע הגרנד פרי שמתקיים ברמלה ומשודר בערוץ ובאתר ONE.

טורניר הגרנד פרי של הליגה העולמית הוא האירוע הבינלאומי הראשון שמתקיים בישראל מאז אירועי ה-7 באוקטובר ועצם קיומו הוא הישג גדול לעיר רמלה ולמדינת ישראל. לפני המשחק בירך ראש העיר מיכאל וידל את הקהל ואת הצופים הרבים מתשע מדינות: ״כבוד גדול לעיר רמלה לפתוח את השערים ובשעה שבה קבוצות ישראליות לא יכולות לארח בארץ ואף אחד לא מגיע לכאן, זהו רגע מכונן למדינה ולספורט הישראלי. רמלה עיר עולם״.

המחצית הראשונה הייתה שקולה עם יתרון קל לנבחרת הישראלית, כשמיליארדו אסרט הצליח לשבור את הקרח בדקה האחרונה של המחצית עם שער מרהיב אחרי שעבר ארבעה ברזילאים. במחצית השנייה, הייתה על המגרש רק קבוצה אחת: הנבחרת הישראלית השתלטה לחלוטין ופשוט ריסקה את הברזילאים ההמומים והעייפים עם שערים של המחליף עשהאל בן שבת (שלושער ובישול), בן בן יאיר והמגן גיא שמיר.

מיליארדו אסרט והמאמן עובד קראוס (צילום: דניאל סטדניק)מיליארדו אסרט והמאמן עובד קראוס (צילום: דניאל סטדניק)

בסיום ישראל רשמה לזכותה 0:6, ויכולה מחר להשלים גם זכייה בגרנד פרי וגם העפלה סופית למקום הראשון בעולם אם תנצח את נבחרת הונגריה, המדורגת שנייה בעולם. בן בן יאיר אמר בסיום: ״עשינו דבר ענק אבל עוד לא סיימנו אותו, מחר נגיע ממוקדים ומפוקסים כדי לעשות משהו בלתי נשכח״.

מאמן ברזיל, גאוצ׳ו: ״הפסד קשה, מר ועצוב לברזיל. לא הערכנו נכון את היריבה. ישראל היא קבוצה נהדרת, אני אומר לכם כל הכבוד, ישראל היא הנבחרת הטובה ביותר בליגה העולמית. אנחנו נשתפר ונחזור לגרנד פרי הבא בריו טובים יותר״.

הקומישינר של הליגה העולמית, סלבטורה פרימצ׳ריו מאיטליה החמיא אף הוא לנבחרת: ״ישראל היא קבוצה מרעננת בליגה העולמית. אף אחד לא האמין לתוצאה כזאת ומי שראה את השידור בטלוויזיה היה בשוק לנוכח היכולת שלהם. שאפו. כל הכבוד גם למארגנים ולעיריית רמלה על ארגון לבבי ומקצועי״.

בן בן יאיר (צילום: פאולינה פטימר)בן בן יאיר (צילום: פאולינה פטימר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */