גדעון סער ומשפחות שכולות ביקרו בפרנצווארוש

שר החוץ גדעון ביקר מוקדם יותר היום (שני) במתחם האימון של קבצות פרנצווארוש ההונגרית, ולווה על ידי משלחת של 30 נערים ניצולים ואחים שכולים מפגיעת הטיל במג׳דל שמס ביולי 2024, שגבה את חייהם של 12 ילדים ששיחקו במגרש כדורגל במקום.

המשלחת מבקרת בהונגריה במסגרת מסע ספורט הסברתי, ביוזמת משרד החוץ ושגרירות ישראל בבודפשט. ​במסגרת הביקור, בני הנוער מתארחים ומתאמנים במתקני האימון המקצועיים של המועדון, יצפו הערב במשחק נבחרת ישראל נגד איטליה ויתאמנו עם קבוצות נוער.

היוזמה ההסברתית מאפשרת להציג בפני התקשורת ולציבור בהונגריה על המלחמה מנקודת מבטם, כמי שהיו ונפגעו באסון מג'דל שאמס ועל הייחודיות של העדה הדרוזית בישראל.

גדעון סער מדגים בעיטה (קרדיט צילום: שלו מן)