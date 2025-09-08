"החברים מפ.ס.וו איינדהובן אמרו לי שנקבל 4"

אחרי שפתחה את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה עם 0:0 בחוץ מול בוסניה, הנבחרת הצעירה של ישראל תתארח מחר (שלישי, 18:00) בהולנד מול הנבחרת המקומית במסגרת המחזור השני במוקדמות אליפות אירופה.

מאמן הנבחרת, גיא לוזון, אמר לקראת ההתמודדות: “זה יום עצוב וקשה, תנחומינו למשפחות החללים והחלמה מהירה לפצועים. עצוב לשמוע ולדעת שאנשים בדרכם ליום עבודה נטבחים, לצערי זו המציאות כרגע במדינה שלנו. נקווה רק לבשורות טובות ומשמחות בעתיד. אסון כזה במדינה משפיע על כל אזרח במדינה, לצערי אנחנו לא שונים בקטע הזה ואי אפשר להתעלם מהתחושות והרגשות שלנו, אבל מחר נצטרך לעשות איזשהו ניתוק לשעה וחצי ולעשות את המאה אחוז שלנו וכשנחזור אם צריך גם נלך לבקר את המשפחות.

“הולנד מורכבת משנתון שהגיע לחצי גמר אליפות אירופה עד גיל 21 ולקח את אליפות אירופה עד גיל 19. אין ספק שהיום היא אחת משלושת הנבחרות הטובות באירופה בגיל הזה. זה בעצם האתגר הכי גדול בבית הזה, אנחנו באים במלוא המוכנות והאמונה שאנחנו יכולים לצמצם את הפערים ולתת הופעה טובה על המגרש. הולנד נבחרת דומיננטית מאוד, שמנצחת כמעט את כל הנבחרות שהיא משחקת מולן בהחזקת הכדור. נצטרך להיות מצומצמים, אגרסיביים, טקטיים וחכמים במעברים, וכשיש לנו גם את ההזדמנות אז להזיז את הכדור בצורה שקטה ומסודרת”.

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

תאי עבד הוסיף: “זה אצטדיון ששיחקתי בו גם העונה וגם בעונה שעברה, כיף תמיד לחזור לבית השני שלי, זה משחק מאוד מרגש עבורי. כולם פה שחקנים מעולים ונעשה את זה בצורה הטובה ביותר. האם עזרתי לצוות המקצועי בהכנה? כן, בכל מה שאני יכול לעזור אני עוזר, אני רוצה לנצח אותם. יש לי הרבה מוטיבציה, זה משחק מיוחד בשבילי. יש להם שחקנים מעולים, חלקם אפילו כבר בפרמייר ליג. יהיה המון כישרון על הדשא. שחקני נבחרת הולנד שמשחקים איתי בפ.ס.וו איינדהובן אמרו לי שנקבל 4, אבל אמרתי להם שזה לא יהיה להם קל ושהם יצטרכו להתאמץ מאוד כדי להבקיע לנו גול.

“אני מחכה למשחק הזה, בינתיים אני רואה רעב של כולם, כולם רוצים ומתאמצים וגם הצוות המקצועי עושה עבודה מעולה. אנחנו אומנם נמצאים בהולנד, אבל קשה לראות רגעים כאלה מהארץ, הלב יוצא. זו סיטואציה לא חדשה שלי שאני רואה בחו”ל מה קורה בארץ, הלב שלי עם עם ישראל, אני יודע שזה עם חזק. קשה לשמוע מה שקרה, עצוב לראות שיש לנו עוד רגעים כאלה במדינה. מחר נשחק בשביל כולם, בשביל כל המדינה הזו, מגיע לנו להיות מאושרים גם בזמן עצוב כזה”.

"נשחק בשביל קורבנות הפיגוע"

ניקיטה סטויאנוב אמר: “התחושות טובות לקראת המשחק, ניתחנו גם את הולנד וגם את המשחק האחרון שלנו נגד בוסניה, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות גם הגנתית וגם התקפית ואנחנו מרגישים מוכנים למחר. אני מרגיש שלהיות ליגיונר זה מביא ניסיון כשאני בא לנבחרת ואני מנסה להשתמש בזה כדי לעזור למי שצריך על המגרש ומחוצה לו. מה שקרה בארץ נותן לנו יותר מרץ לשחק בשביל המדינה, הלב שלנו עם המדינה, נעשה הכל כדי לשמח כמה שאפשר את עם ישראל. ההכנה למשחק היא תמיד אותה הכנה, לא משנה מי היריבה יש לנו את אותה השיטה, ניתן את הכל מחר”.