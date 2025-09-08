חי: קרואטיה - מונטנגרו 0:2, יוון - דנמרק 1:0

פגרת הנבחרות ממשיכה גם בשעה זו, עם משחקי המוקדמות של הנבחרות האירופאיות למונדיאל 2026. במקביל למשחקה של נבחרת ישראל מול איטליה, מתקיימים משחקים נוספים כשבמוקד, נבחרת קרואטיה פוגשת את מונטנגרו ויוון מארחת את דנמרק. בנוסף, שווייץ משחקת נגד סלובניה.

קרואטיה – מונטנגרו 0:2

החבורה של זלטקו דאליץ’ מגיעה להתמודדות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם של שלושה ניצחונות מתוך שלושה משחקים וממוקמת במקום השני בטבלת בית י”ב. זאת בשל העובדה ששיחקה פחות משחקים משאר הנבחרות בבית, כעת פוגשת את מונטנגרו מהמקום השלישי בבית שהשיגה עד כה שני ניצחונות בארבעה משחקים.

דקה 35, שער! קרואטיה עלתה ל-0:1: כריסטיאן יאקיץ’ המגן הימני נתן יתרון לנבחרת הביתית, לאחר דריבל נהדר מקו ימין וסיומת מדוייקת עם רגל שמאל מחוץ לרחבה אל הפינה הרחוקה.

דקה 42, כרטיס אדום למונטנגרו! אנדרייה בולטוביץ’ קשרה בן ה-18 של לאנס הורחק לאחר שקיבל כרטיס צהוב שני, משום שעשה עבירה על לוקה מודריץ’.

דקה51, שער! קרואטיה עלתה ל-0:2: כדור קרן של לוקה מודריץ’ מצא את ראשו של סטנסיץ’ שנגח ואנדרי קראמריץ’ דחק את הכדור פנימה.

איבן פרישיץ' עם הכדור (IMAGO)

יוון – דנמרק 1:0

היוונים מגיעים למפגש במטרה לשמור על מאזן מושלם בקמפיין לאחר שניצחו 1:5 את בלארוס במחזור הפתיחה של בית ג’. מנגד, הסקנדינבים באים להתמודדות לאחר שסיימו בתיקו מאופס מול סקוטלנד בבית ורוצים להשיג ניצחון ראשון.

דקה 32, שער! דנמרק עלתה ל-0:1: מיקל דמסגור הקשר הדני הנהדר עם העלה את נבחרתו ליתרון לאחר מבצע אישי נהדר ובעיטה אדירה אל החיבורים הרחוקים.

מיקל דמסגור בועט (IMAGO)

שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)

פייר אמיל הוייביירג חוגג (IMAGO)

שווייץ – סלובניה 0:3

השווייצרים מגיעים למשחק מהמקום הראשון בבית ב’, לאחר שניצחו את קוסובו 0:4 במחזור הפתיחה של הקמפיין. מנגד, הסלובנים באים במטרה להשיג ניצחון ראשון מבחינתם, לאחר שסיימו בתיקו 2:2 במחזור הקודם מול שבדיה.

דקה 18, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: ניקו אלבדי הבלם השווייצרי של בורוסיה מנשנגלדבאך, העלה את האדומים ליתרון בנגיחה נהדרת לאחר כדור קרן מעולה של רובן וארגס.

דקה 33, שער! שווייץ עלתה ל-0:2: כדור קרן נוסף לשוויצרים, הפעם מי שהרים את הכדור היה פביאן רידר ומי שנגח אל השער בצורה נהדרת היה בריל אמבולו שהכפיל את היתרון השווייצרי.

דקה 38, שער! שווייץ עלתה ל-0:3: מהלך קבוצתי נהדר של האדומים הסתיים בבישול נהדר של רמו פרויילר וסיומת טובה מקרוב של דן אנדוייה שהצטרף לחגיגה השווייצרית.

תוצאות נוספות:

גיברלטר – איי פארו 0:0

בלארוס - סקוטלנד 1:0

קוסובו – שבדיה 0:2