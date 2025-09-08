יום שני, 08.09.2025 שעה 23:03
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

חי: קרואטיה - מונטנגרו 0:2, יוון - דנמרק 1:0

מוקדמות המונדיאל: מודריץ' וחבריו עלו ליתרון כפול. במקביל, הסקנדינבים מובילים משער אדיר מרגליו של מיקל דמסגור. עוד כעת: שווייץ - סלובניה 0:3

|
לוקה מודריץ' מוסר (IMAGO)
לוקה מודריץ' מוסר (IMAGO)

פגרת הנבחרות ממשיכה גם בשעה זו, עם משחקי המוקדמות של הנבחרות האירופאיות למונדיאל 2026. במקביל למשחקה של נבחרת ישראל מול איטליה, מתקיימים משחקים נוספים כשבמוקד, נבחרת קרואטיה פוגשת את מונטנגרו ויוון מארחת את דנמרק. בנוסף, שווייץ משחקת נגד סלובניה.

קרואטיה – מונטנגרו 0:2  

החבורה של זלטקו דאליץ’ מגיעה להתמודדות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם של שלושה ניצחונות מתוך שלושה משחקים וממוקמת במקום השני בטבלת בית י”ב. זאת בשל העובדה ששיחקה פחות משחקים משאר הנבחרות בבית, כעת פוגשת את מונטנגרו מהמקום השלישי בבית שהשיגה עד כה שני ניצחונות בארבעה משחקים.

דקה 35, שער! קרואטיה עלתה ל-0:1: כריסטיאן יאקיץ’ המגן הימני נתן יתרון לנבחרת הביתית, לאחר דריבל נהדר מקו ימין וסיומת מדוייקת עם רגל שמאל מחוץ לרחבה אל הפינה הרחוקה.  

דקה 42, כרטיס אדום למונטנגרו! אנדרייה בולטוביץ’ קשרה בן ה-18 של לאנס הורחק לאחר שקיבל כרטיס צהוב שני, משום שעשה עבירה על לוקה מודריץ’.  

דקה51, שער! קרואטיה עלתה ל-0:2: כדור קרן של לוקה מודריץ’ מצא את ראשו של סטנסיץ’ שנגח ואנדרי קראמריץ’ דחק את הכדור פנימה. 

איבן פרישיץאיבן פרישיץ' עם הכדור (IMAGO)

יוון – דנמרק 1:0

היוונים מגיעים למפגש במטרה לשמור על מאזן מושלם בקמפיין לאחר שניצחו 1:5 את בלארוס במחזור הפתיחה של בית ג’. מנגד, הסקנדינבים באים להתמודדות לאחר שסיימו בתיקו מאופס מול סקוטלנד בבית ורוצים להשיג ניצחון ראשון.   

דקה 32, שער! דנמרק עלתה ל-0:1: מיקל דמסגור הקשר הדני הנהדר עם העלה את נבחרתו ליתרון לאחר מבצע אישי נהדר ובעיטה אדירה אל החיבורים הרחוקים.

מיקל דמסגור בועט (IMAGO)מיקל דמסגור בועט (IMAGO)
שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)
פייר אמיל הוייביירג חוגג (IMAGO)פייר אמיל הוייביירג חוגג (IMAGO)

שווייץ – סלובניה 0:3

השווייצרים מגיעים למשחק מהמקום הראשון בבית ב’, לאחר שניצחו את קוסובו 0:4 במחזור הפתיחה של הקמפיין. מנגד, הסלובנים באים במטרה להשיג ניצחון ראשון מבחינתם, לאחר שסיימו בתיקו 2:2 במחזור הקודם מול שבדיה. 

דקה 18, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: ניקו אלבדי הבלם השווייצרי של בורוסיה מנשנגלדבאך, העלה את האדומים ליתרון בנגיחה נהדרת לאחר כדור קרן מעולה של רובן וארגס.  

דקה 33, שער! שווייץ עלתה ל-0:2: כדור קרן נוסף לשוויצרים, הפעם מי שהרים את הכדור היה פביאן רידר ומי שנגח אל השער בצורה נהדרת היה בריל אמבולו שהכפיל את היתרון השווייצרי. 

דקה 38, שער! שווייץ עלתה ל-0:3: מהלך קבוצתי נהדר של האדומים הסתיים בבישול נהדר של רמו פרויילר וסיומת טובה מקרוב של דן אנדוייה שהצטרף לחגיגה השווייצרית.

תוצאות נוספות: 

גיברלטר – איי פארו 0:0

בלארוס - סקוטלנד 1:0

קוסובו – שבדיה 0:2

