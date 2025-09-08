מחצית: עירוני ר"ג - הפועל ב"ש 46:36

בצל ההדחה של נבחרת ישראל מאליפות אירופה אמש, גביע ווינר סל נמשך כעת עם מפגש בין הפיינליסטית של העונה שעברה מכבי עירוני רמת גן מארחת באולם זיסמן את הפועל ב”ש/דימונה במסגרת שלב הבתים של המפעל.

החבורה של שמוליק ברנר סיימה את דרכה בעונה שעברה ברבע הגמר הליגה עם הפסד 3:0 בסדרה מול הפועל ירושלים, ומגיעה לעונה החדשה שבפתח עם סגל מחודש הכולל את מייקל בריסקר שמגיע לקדנציה שנייה במועדון ועוד שלושה זרים חדשים בנוסף לדרו קרופורד, שממשיך לעונה נוספת. מעל לכל החתמות אלו בולטת הישארותו של הקפטן אדם אריאל, שהאריך את חוזהו בשלוש שנים.

האורחת מהדרום מגיע עם אותם הפרצופים המוכרים בגזרה הישראלית בדמותם של הקפטן נטע סגל, יואב ויטלם וסם ארויו, כאשר רמי הדר שמר בסגל שלו גם על קודי דמפס המוכשר. יחד עם לא פחות מחמישה זרים חדשים, ינסו האדומים שסיימו בעונה החולפת את דרכם בפלייאין לשחזר את היכולת הטובה שהציגו.

הקבוצות למעשה לא נפגשו עדיין במסגרת המפעל, והמשחק האחרון ביניהן היה אי שם בעיצומה של העונה שעברה בחודש פברואר, אז החבורה מבירת הנגב התעלתה על רמת גן עם 84:104, כאשר רון ציפר הציג יכולת שיא עם 5/5 מחוץ לקשת. הגארד המוכשר כזכור עזב ל-LSU בליגת המכללות, ובהיעדרו ינסו הפועל ב”ש/דימונה לשחזר את הניצחון ולפתוח את העונה עם ניצחון חוץ יוקרתי.

רמי הדר לוחץ יד לשמוליק ברנר (רועי כפיר)

רבע ראשון: 17:21 להפועל ב”ש/דימונה

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: אייזיה אייזנדורף, רונאלדו סגו, אדם אריאל, ז’ורדאן ניקוליס וסאמאג’ טיל.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: ג’יילן טייט, סי ג’יי אלבי, יואב ויטלם, מייקל פוסטר וקודי דמפס.

הנקודות הראשונות הגיעו מידיו של מייקל פוסטר, שדייק מחצי מרחק. המארחת עם רצף החטאות לא הצליחה להציג משחק התקפה מסודר, אך פצתה על כך בהגנה לוחצת בצבע. אייזיה אייזנדורף דייק לשלוש והעלה את ר”ג על הלוח אחרי הנעת כדור קבוצתית יפה. אחרי שתיים של קודי דמפס מתחת לסל, רוטציה טובה בהגנה של החבורה בלבן הצליחה לכפות על האורחים איבוד כדור בסיום שעון ההתקפה. סי ג’יי אלבי דייק לשלוש והגדיל את היתרון לארבע, סמאג’ טיל הלך לגשש נקודות מהעונשין.

אדם אריאל נכנס גם הוא לקצב עם שלשה ראשונה, כאשר רמת גן חזרה לתמונה במהירות דרך קו העונשין. יואב ויטלם עם חטיפה ושתיים קלות על הראש של אטיאס בצד השני הביא את שמוליק ברנר לקחת פסק זמן. בחזרה להתמודדות התקשתה עדיין האורחת בהתקפה. ניקוליס עם בלוק אדיר על עפרי שטרית סחטה כפיים מהספסל המקומי, אך נטע סל עם חצי מרחק מהפינה נתן לקבוצתו יתרון שש.

סאמאג' טיל בדרך לסל (רועי כפיר)

יואב ויטלם לוחץ את רונאלדו סגו (רועי כפיר)

רבע שני: 36:46 הפועל ב”ש/דימונה

אחרי שתיים מהעונשין לרמת גן, האדומים פוסטר קיבל מסירה נאה מדפס כדי לסיים בדאנק. האורחת המשיכה להשליך כדורים מחוץ לקשת, וגם בסיומה של התקפת מעבר נחסם סאמאג’ טיל על ידי סי ג’יי אלבי מתחת לסל. הפורוורד היה יעיל גם בצד השני עם נקודות מהעונשין, ושם את האורחת במרחק נגיעה מיתרון דו-ספרתי. ברנר עם עוד פסק זמן.

יואב ויטלם צנח בחוזקה על הרצפה אחרי ניסיון לעלות להטבעה וספג עבירת תוקף לחובתו, עמית אלון בסיום של התקפה תקועה דייק בשלשה קשה. ניקוליס גם הוא עם נקודות מתחת לסל צימק מעט מההפרש, אך אלבי המשיך להצטיין וקלע את נקודתו ה-15. שתי התקפות מעבר משני הצדדים הסתיימו בלא כלום, אך יונתן אטיאס וסגו החזירו בריצה מרשימה את האורחת לתמונה. נווה בן שמן עם הופעה ראשונה באדום השאיר את ב”ש ביתררון מבטיח, בעוד ר”ג לא מצליחה לדייק מחוץ לקשת.

ב”ש עלתה לראשונה ליתרון דו-ספרתי אחרי כמה פוזשנים הגנתיים מוצלחים, אמנם יונתן אטיאס סחט עבירה ולא נתן לב”ש לברוח. פוסטר עם חצי מרחק הוריד את הקבוצות עם 36:46 לזכות האדומים להפסקה.

קודי דמפס בפוסטאפ (רועי כפיר)