רבע 3, 00:23: הפועל העמק - מכבי רעננה 52:62

בעוד שנבחרת ישראל סיימה את דרכה ביורובאסקט עם ההדחה מול יוון, גביע ווינר סל - טורניר קדם העונה הרשמי של ליגת ווינר, נפתח הערב עם המהדורה ה-20 ברציפות, כאשר הפועל העמק מארחת בגן נר את העולה החדשה מכבי רעננה למשחק הפתיחה. לא מעט פרצופים חדשים צפויים להיות על הפרקט, וגם מפגש של שני שחקנים עם הקבוצה שבה הם שימשו כקפטן.

הקבוצה של שרון אברהמי באה להתמודדות לאחר שהגיעה בעונה שעברה עד לרבע גמר הפלייאוף וביצעה בקיץ כמה מהלכים מעניינים בתקווה לעשות עוד צעד קדימה. רפי מנקו הצטרף אחרי שלוש שנים במכבי תל אביב, סגן מלך הסלים של הליג,ה קיילר אדוארדס הגיע מאליצור נתניה ולוקאס גולדנברג עבר אחרי עונה טובה בהפועל גליל עליון. בנוסף, חתמו שלושה זרים שעבורם זו תהיה עונה ראשונה בישראל: הגארד קמרון הנרי, הפורוורד ארון ווילר והסנטר קדין שדריק.

מנגד, הקבוצה מהשרון חוזרת לקדמת הבמה של הכדורסל הישראלי לראשונה מאז עונת 2001/2, כלומר היא תערוך את הופעת הבכורה במסגרת גביע ווינר סל, שנוסד בעונת 2006/7. אגב, בעונה האחרונה שלה בליגה הבכירה שיחקו במדיה שמות כמו גיא פניני, יהוא אורלנד ובורקו ראדוביץ'.

חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)

בסגל הנוכחי של שי סגלוביץ’ יש שני שחקנים שגדלו במחלקת הנוער של היריבה הערב ואף שימשו כקפטן הקבוצה הבוגרת - חואקין שוכמן ויותם חנוכי. בנוסף, לצד לנארד פרימן שהגיע מגליל עליון, לרעננה ארבעה זרים חדשים בישראל: הגארדים טייריס רדפורד, חסן דיארה וג'ייס טאונסנד, והפורוורד נייט לאשבסקי.

רבע ראשון: 14:17 לרעננה

חמישיית הפועל העמק: ניב משגב, לוקאס גולדנברג, אלייז'ה צ'יילדס, קאדין שדריק, קיילר אדוארדס.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, טייריס רדפורד, חואקין שוכמן, לנארד פרימן, יותם חנוכי.

פתיחת המשחק בגן נר הייתה שייכת דווקא לאורחת, לאחר שלוש וחצי דקות נהדרות מבחינת העולה החדשה, רעננה ביתרון 0:9. קיילר אדוארדס קלע נקודות ראשונות לזכות הפועל העמק בזכות זריקה נהדרת מחצי מרחק, 4:10 לרעננה. הריצה של הפועל העמק המשיכה לאחר שאדוארדס הוסיף שלוש נקודות נוספות מקו העונשין, 7:10 לרעננה.

אצל רעננה טייריס רדפורד נקלע לבעיית עבירות, שלוש עבירות שלו כבר בשבע הדקות הראשונות של המשחק. דקה לתום הרבע, הפועל העמק השוותה לאחר פתיחת המשחק החד צדדית של הקבוצה מהשרון, 14:14. הרבע הסתיים עם שלשה אדירה של אפי טיומקין שקבע את תוצאת הרבע, 14:17 לרעננה.

יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 38:45 להפועל העמק

עם פתיחת הרבע, הפועל העמק השיגה יתרון ראשון במשחק עם שלשה של רועי נציה, 19:21 להפועל העמק. רדפורד עם חדירה נהדרת ושתי נקודות נוספות לאחר השתהות יפהפה באוויר, מנגד הפועל העמק הגדילה את הפער עם שלוש שלשות נהדרות, 23:32.

הריצה האדומה נמשכה עם נקודות מתחת לסל, יתרון שיא, 23:34 להפועל העמק. העולה החדשה הצליחה לחזור ואף להשוות את התוצאה לאחר ריצה נהדרת. לקראת המחצית הפועל העמק ברחה פעם נוספת בהובלת ניב משגב שמסר שמונה אסיסטים ברבע השני בלבד.

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי:

נייט לשבסקי סיים לייאפ נהדר בפתיחת המחצית השנייה. רדפורד חסם באופן מדהים את משגב. צ’יילדס קולע שתי שלשות ברציפות ומחזיר את היתרון של העמק לדו-ספרתי.