אהבת השם חוזר לאולפן עם הכרזה וסיכום פאריס

בפודקאסט החדש “נוקאאוט!” יניב קמינסקי, שדר פרשן וכתב וואן, ואולגה רובין, הלוחמת הבכירה בישראל, מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה וספורט הזירה.

בפרק 7 הכוכב הישראלי אהבת השם גורדון חוזר לאולפן עם הכרזה בלעדית על החזרה שלו לזירה, ומספר על התקופה ששהה בישראל, האהבה הענקית שהוא מקבל מהקהל והניסיון להתרגל לעובדה שאנשים מבקשים תמונות וחתימות, על הסמינרים וההנאה שבלהעביר הלאה את הידע והניסיון שהוא צבר וכמובן על ההכנות לקרב הבא שמתקרב והחלומות לעתיד הקרוב ב-ONE Championship ועל החלום המקורי שעדיין נשאר – להפוך ללוחם UFC.

בנוסף, סיכמנו את האירוע בפאריס: ההפסדים המאכזבים של הפייטנרדס והניצחונות הגדולים של הלוחמים המקומיים, מה הלאה למנצחים ולמפסידים והאם אימבוב עשה מספיק כדי לקבל קרב על התואר או שהמנצח בין פלאפי לדה רידר יוכל להרשים מספיק ולקבל את ההזדמנות, הפרישה של פול קרייג ועל הקהל הנפלא שהפך את האירוע ליוצא דופן ושיחק תפקיד מרכזי בניצחונות של הלוחמים המקומיים.

מתכוננים לסופ”ש הקרוב: האם סילבה ישאר הפייטנרד היחיד ללא הפסד או שדייגו לופז יהיה האיש הראשון לעצור אותו, ומדוע טטיאנה סוארז נלחמת במיקום כל כך מוקדם באירוע?

פודקאסט "נוקאאוט!" (מערכת ONE)

ואיך אפשר בלי שמועות והכרזות, ועוד עם הכרזה כל כך גדולה אך הזויה בכותרות? אז כן השמועות נכונות, מייק טייסון ילחם מול פלויד מייוות’ר בקרב ראווה שלמען האמת לא כל כך ברור מי רוצה לראות. הפרש הגילאים, בנוסף לפער הענק במשקל, הופכים את הקרב הזה לעוד מופע ביזרי ולא ברור בהמשך לקרבות האחרונים של טייסון, ובסקר השבוע אנחנו שואלים אותכם האם זה קרב שאתם מעוניינים לראות? ספרו לנו בתגובות.

עוד בהכרזות, בריאן באטל חותם ב-PFL, ודיינה מעדכן שהאירוע בבית הלבן יתקיים בסוף יוני 2026 ולא ברביעי ליולי כמו שחשבנו עד כה.

בפינת השמועות שלושה קרבות מסקרנים עם סבירות גבוהה להפוך לרשמיים כאשר שון בריידי מול שבקאט רחמנוב, שון אומאלי מול סונג יאדונג ופאולו קוסטה מול שארה בולט הם המפגשים שכבר נמצאים בתהליכי סגירה לפי השמועות ברשת.

עוד בפרק, עונים על שאלות מהבית ועוברים על תוצאות סקר השבוע שעבר ועוד.

צפו והאזינו: