ליגה לאומית 25-26
72-53הפועל כפר שלם1
66-73עירוני מודיעין2
63-33הפועל כפ"ס3
53-93מ.ס קריית ים4
53-43הפועל עכו5
40-32הפועל ראשל"צ6
43-52הפועל ר"ג7
40-22מכבי פ"ת8
31-12מכבי הרצליה9
34-12הפועל רעננה10
23-32מ.ס כפר קאסם11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
06-03הפועל עפולה16

יביא איתו ניסיון: אורי מגבו חתם בהפועל חדרה

לאחר שפתחה את העונה בצורה רעה, היורדת הטרייה הודיעה על צירופו של המגן, שחתם בתחילת העונה ברמת השרון אך התיר את חוזהו בעקבות הירידה לליגה א'

|
אורי מגבו (שחר גרוס)
אורי מגבו (שחר גרוס)

פתיחת העונה של הפועל חדרה לא בישרה טובות עבורה, כשאחרי שלושה משחקי ליגה בלאומית, היא עם נקודה בלבד משלושה משחקים. כעת, עבדו בקבוצה על חיזוק כשהמגן השמאלי הוותיק, אורי מגבו חתם היום (שני) במועדון ויחזק את הסגל של המאמן אסי אלימלך.

מגבו חתם בקיץ בעירוני רמת השרון, אך עקב ירידתה לליגה א׳, המגן התיר את חוזהו והפך לשחקן חופשי. כעת, הוא הצטרף לחדרתים באמצעות סוכנו אדם קידן.

גם הפועל עפולה, עוד קבוצה שפתחה את העונה בצורה לא טובה, מנסה להתחזק. במועדון רוצים לצרף את המגן השמאלי קובי מור והחלוץ יניב מזרחי ממ.ס כפר קאסם.

