יביא איתו ניסיון: אורי מגבו חתם בהפועל חדרה

פתיחת העונה של הפועל חדרה לא בישרה טובות עבורה, כשאחרי שלושה משחקי ליגה בלאומית, היא עם נקודה בלבד משלושה משחקים. כעת, עבדו בקבוצה על חיזוק כשהמגן השמאלי הוותיק, אורי מגבו חתם היום (שני) במועדון ויחזק את הסגל של המאמן אסי אלימלך.

מגבו חתם בקיץ בעירוני רמת השרון, אך עקב ירידתה לליגה א׳, המגן התיר את חוזהו והפך לשחקן חופשי. כעת, הוא הצטרף לחדרתים באמצעות סוכנו אדם קידן.

גם הפועל עפולה, עוד קבוצה שפתחה את העונה בצורה לא טובה, מנסה להתחזק. במועדון רוצים לצרף את המגן השמאלי קובי מור והחלוץ יניב מזרחי ממ.ס כפר קאסם.