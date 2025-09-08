נערים ב’: מהפכים לטבעון ועפולה שעלו שלב בגביע

משחקי סיבוב א’ של גביע המדינה לנערים ב’ נכנסו אתמול (ראשון) ליום המשחקים הרביעי, שבו נערכו שמונה משחקים. שני משחקים הסתיימו לאחר מהפכים שהושגו בהארכה, יתר המשחקים הוכרעו בזמן משחק רגיל.

עירוני ראש העין - הפועל עפולה 3:2

המשחק בין שתי קבוצות “צו פיוס”, האחת מליגת מרכז והאורחת מארצית צפון, כמעט שהצליח לייצר סינדרלה, אך האורחת מהצפון הצליחה להתעשת בזמן וחזרה לביתה מהמגרש החדיש בראש העין, שנחנך בסופ”ש האחרון, כשבידה כרטיס לשלב הבא.

עירוני ראש העין, בהדרכתו של גיא יהוד, נקלעה לפיגור 1:0 משער שהבקיע מוחמד אגבאריה (4’), אך חוללה מהפך בזכות שערים שכבשו: גיא מהסרי (16’) ורז שרון (28’). שער שכבש לירם פרץ (42’) הביא לשוויון, ששלח את המשחק להארכה. בדקה ה-88 נותרו שתי הקבוצות בעשרה שחקנים, בעקבות עימות על הדשא. בדקה ה-90 שער שכבש שרון קליימן האורח חולל מהפך וסלל את דרכם של חניכיו של אבינועם כוכבי לניצחון 2:3.

מ.ס רובי שפירא חיפה - מ.ס קרית טבעון 3:2

על המהפך של משחקי יום ראשון ואולי יסתבר שגם על המהפך של המחזור כולו, חתומה מ.ס קרית טבעון, שכבר פיגרה בהפרש של שני שערים, אך לבסוף הצליחה לזכות בכל הקופה. הדבר קורה שבוע וחצי אחרי ההודעה על הקפצתה של קבוצת נערים ג’ שלה לליגה הארצית, בזכות העובדה שקבוצת שנתון 2010, נערים ב’ של עונה זו, סיימה במקום השני בטבלת המפרץ של שנתון נערים ג’.

הקבוצה מהכרמל הצליחה לכבוש שני שערים מהירים מרגליהם של עדנאן עוסמאן (10’) ופאולו פדול (12’), שהעלו את קבוצתם ליתרון 0:2. שערים שכבשו יהלי עמית (37’) ובשאר זובידאת (43’) הצליחו למחוק את היתרון החיפאי. בתוספת הזמן של המשחק הצליח עדי גרבר (80+4’) לכבוש שער מהפך ולסלול את דרכה של קבוצתו לניצחון 2:3.

מתן אטיאס, מאמן קרית טבעון, אמר בסיום: “משחק פתיחת עונה מצוין ומותח נגד קבוצה קשה. נקלענו לפיגור של שני שערים, אבל אני שמח שלא נשברנו והמשכנו לשחק, גם ידענו לחזור למשחק ובסוף להכריע אותו כמו גדולים. אני מאמן את השנתון הזה עונה חמישית ומאוד גאה בו, אנחנו עושים דברים יפים בעיקר בשתי העונות האחרונות. זו קבוצה שעלתה ליגה שנה שעברה בנערים ג’ לראשונה בתולדות המועדון, אחרי עונה שבה השתייכנו לליגה עם הרבה קבוצות טובות ומוכשרות. בעקבות ההצלחה שלנו גם עזבו שחקנים משמעותיים. המשחק הזה הוכיח שיש עם מה ועם מי לעבוד. צריך עוד קצת זמן לחבר את זה ולהכניס את החדשים לעניינים, אבל סך יש לא מעט דברים טובים. הגביע זה בונוס ומשמש מבחינתי כהכנה רשמית טובה לליגה”.

מכבי אשקלון - עירוני אשקלון 0:5

משחק הדרבי לא הוליד סינדרלה. הקבוצה מהליגה הארצית בהדרכתו של זיו ברדה השיגה בניצחון גדול מול קבוצת ”צו פיוס" ממחוז שפלה. חמישה שחקנים שונים השתתפו בחגיגת השערים: עמית טלה (28’), איתי ממן (33’), הראל קפאח (40’), מתנאל גטנך (45’, פנדל), אביאל מקונט סהלו (71’).

יתר התוצאות:

מ.כ כרמל חיפה - מ.כ נהלל יזרעאל 1:7

סקציה מעלות תרשיחא - עליה כפר סבא 2:1

בית”ר נהריה - הפועל גלבוע 0:11

הפועל אזור - עירוני נשר 6:0

מכבי יפו - מכבי חיפה/חוף הכרמל 0:3