מחצית ראשונה: זמביה - מרוקו 1:0

משחקי מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכים בשעה זו כאשר נבחרת זמביה של אברהם גרנט וקינגס קאנגווה מארחת את נבחרת מרוקו למפגש מסקרן ביותר.

זמביה נמצאת במקום השלישי בבית טרם ההתמודדות אחרי חמישה משחקים, כאשר היא רחוקה ארבע נקודות מטנזניה שבמקום השני, וששיחקה חמישה משחקים. מרוקו מנגד מוליכה את הבית עם מאזן מושלם ו-18 נקודות אחרי שישה משחקים.

גרנט וחניכיו נמצאים בתקופה לא טובה. הם הפסידו בארבעת המשחקים האחרונים שלהם ולמעשה מחזיקים ברצף נוראי של שבעה משחקים ללא ניצחון, אותו הם רוצים לעצור כעת.

מנגד, מרוקו נמצאת ברצף נהדר של שישה ניצחונות רצופים (אחד מהם בתום דו קרב פנדלים מול סנגל), והיא רוצה להמשיך בכושר גם מול הזמבים והמאמן הישראלי.

מחצית ראשונה

שער! בדקה השביעית, מרוקו עלתה ל-0:1: צ’איווה לא הצליח להשתלט על מסירה שקיבל מהשוער נסבאטה, ויוסוף אל נאסירי ניצל זאת כדי להבקיע מקרוב.

הרכב נבחרת זמביה: טואסטר נסבאטה, אובינו צ’יסאלה, גיפט מפנדה, מיגל צ’איווה, עמנואל בנדה, פאשיון סקאלה, קינגס קאנגווה, פטסון דאקה, בנסון סקאלה, קבאסו צ’ונגו ולאמק בנדה.

הרכב נבחרת מרוקו: יאסין בונו, יוסף בלמארי, אדם מסינה, מוחמד צ’יבי, ג’וואד אל יאמיק, אליסה בן סגהיר, חמזה יגמאנה, סופיאן אמרבט, בילאל אל קנוס, נאיל אל איינוואי ויוסוף אל נאסירי.