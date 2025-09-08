יום שני, 08.09.2025 שעה 16:24
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (אפריקה)
מוק' מונדיאל (אפריקה) 23-24
 בית 1 
192-167מצרים1
147-197בורקינה פאסו2
98-87סיירה לאון3
78-67גינאה-ביסאו4
69-77אתיופיה5
 בית 2 
151-107סנגל1
124-87סודאן2
59-47מאוריטניה3
49-47טוגו4
314-37דרום סודאן5
 בית 3 
165-137דר' אפריקה1
117-77בנין2
106-87ניגריה3
85-47רואנדה4
68-47לסוטו5
410-57זימבבואה6
 בית 4 
165-97קייפ ורדה1
154-157קמרון2
117-77לוב3
75-47אנגולה4
512-67מאוריציוס5
212-47אסווטיני6
 בית 5 
182-196מרוקו1
105-66טנזניה2
69-65ניז'ר3
37-64זמביה4
117-35 קונגו5
 בית 6 
190-157חוף השנהב1
186-167גאבון2
108-137בורונדי3
714-157גמביה4
611-127קניה5
 בית 7 
187-197אלג'יריה1
127-107אוגנדה2
1215-107מוזמביק3
105-77גינאה4
911-107בוטסואנה5
 בית 8 
190-127טוניסיה1
124-97נמיביה2
107-77ליבריה3
1010-77גינאה המשוונית4
97-67מלאווי5
 בית 9 
166-167גאנה1
1510-118קומורו2
136-117מדגסקאר3
124-117מאלי4
517-88רפ' מרכז אפריקה5
116-27צ'אד6

מחצית ראשונה: זמביה - מרוקו 1:0

מוקדמות המונדיאל, אפריקה: אחרי 4 הפסדים ו-7 משחקים ללא ניצחון, גרנט וקאנגווה רוצים לחזור לנצח, אך נקלעו לפיגור כבר בדקה השביעית מטעות בהגנה

|
קינגס קאנגווה (האתר הרשמי של זמביה)
קינגס קאנגווה (האתר הרשמי של זמביה)

משחקי מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכים בשעה זו כאשר נבחרת זמביה של אברהם גרנט וקינגס קאנגווה מארחת את נבחרת מרוקו למפגש מסקרן ביותר.

זמביה נמצאת במקום השלישי בבית טרם ההתמודדות אחרי חמישה משחקים, כאשר היא רחוקה ארבע נקודות מטנזניה שבמקום השני, וששיחקה חמישה משחקים. מרוקו מנגד מוליכה את הבית עם מאזן מושלם ו-18 נקודות אחרי שישה משחקים.

גרנט וחניכיו נמצאים בתקופה לא טובה. הם הפסידו בארבעת המשחקים האחרונים שלהם ולמעשה מחזיקים ברצף נוראי של שבעה משחקים ללא ניצחון, אותו הם רוצים לעצור כעת.

מנגד, מרוקו נמצאת ברצף נהדר של שישה ניצחונות רצופים (אחד מהם בתום דו קרב פנדלים מול סנגל), והיא רוצה להמשיך בכושר גם מול הזמבים והמאמן הישראלי.

מחצית ראשונה

שער! בדקה השביעית, מרוקו עלתה ל-0:1: צ’איווה לא הצליח להשתלט על מסירה שקיבל מהשוער נסבאטה, ויוסוף אל נאסירי ניצל זאת כדי להבקיע מקרוב.

הרכב נבחרת זמביה: טואסטר נסבאטה, אובינו צ’יסאלה, גיפט מפנדה, מיגל צ’איווה, עמנואל בנדה, פאשיון סקאלה, קינגס קאנגווה, פטסון דאקה, בנסון סקאלה, קבאסו צ’ונגו ולאמק בנדה.

הרכב נבחרת מרוקו: יאסין בונו, יוסף בלמארי, אדם מסינה, מוחמד צ’יבי, ג’וואד אל יאמיק, אליסה בן סגהיר, חמזה יגמאנה, סופיאן אמרבט, בילאל אל קנוס, נאיל אל איינוואי ויוסוף אל נאסירי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */