יום שני, 08.09.2025 שעה 16:51
ספורט אחר  >> טניס

אנדי רם: אלקראס בדרך לשבור כל שיא אפשרי

טניסאי העבר הישראלי דיבר בתכנית "שיחת היום" על הזכייה של הספרדי ואמר: "יש לו עוד מה ללמוד ולאן לגדול ולהתפתח, התקרה שלו זה משהו שאין לתאר"

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

קרלוס אלקראס גבר אמש (ראשון) על יאניק סינר עם 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 והפך למלך ניו יורק, אחרי שעתיים ו-44 דקות של הטניס הכי טוב שיש בעולם, כמיטב המסורת של השניים. טניסאי העבר האגדי, אנדי רם, דיבר על המשחק ועל אלקראס בתכנית “שיחת היום”. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

שלום אנדי רם, חזית את התוצאה של המשחק אתמול, מה הכי אהבת לראות אתמול בקרלוס אלקראס?
”אני חשבתי שאלקראס ינצח כי הוא בא בכושר טיפה יותר טוב מסינר. נכון שזה גמר והכל יכול להיות, אבל היה שלב שהרגשתי שסינר חסר אונים נגד העוצמות של אלקראס. זה פשוט מדהים”.

הוא הולך לשבור את כל השיאים?
”נכון לעכשיו, חד משמעית. הבעיה שזה ספורט נורא קשה ויש הרבה פציעות ועומס, וזה יכול להיעצר. כל עוד הוא בריא, אין גבול ליכולות שלו. הוא יכול לעקוף את כולם. הוא עושה את זה בדרך שלו, בצניעות, בסטייל, עם חיוך. מקווה בשבילו שיישאר בריא ויצליח להמשיך ככה. הוא לא הפסיד הרבה משחקים, הוא זכה השנה בשבעה תארים. הוא כמעט לא הפסיד. אם הוא ממשיך ככה זה מטורף. הוא עוד צעיר ויש לו עוד כל כך הרבה מה להשתפר וללמוד”.

קרלוס אלקראס (IMAGO)קרלוס אלקראס (IMAGO)

מדובר בילד טוב עם אופי נהדר. הוא גם אוהב את החיים ונראה שהוא בינתיים מצליח.
”יש לו צוות של 20 אנשים שמקיפים אותו. כל אחד דואג למשהו. סוכן, דובר, הכל. אי אפשר להצליח בלי צוות והצוות שלו יודע לתת לו את כל מה שהוא צריך. מתי לדרוש ממנו ומתי להוריד את הרגל מהגז. מבינים אותו”.

ומה אתה אומר על התספורת שלו?
”נראה שיצא לו בטעות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */