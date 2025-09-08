דור פרץ יפתח כחלוץ מדומה, חלאילי יעלה באגף

פגרת הנבחרות כבר לקראת סיומה, והיום (שני, 21:45) נבחרת ישראל “תארח” את נבחרת איטליה באצטדיון נאגירדי בהונגריה, למשחק שעשוי להכריע הרבה בהמשך במסגרת המחזור השישי של בית ט’ במוקדמות המונדיאל. בינתיים, פורסם ההרכב של רן בן שמעון.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, עידן נחמיאס, ענאן חלאילי, רוי רביבו, אליאל פרץ, דן ביטון, אוסקר גלוך, מנור סולומון ודור פרץ.

חניכיו של רן בן שמעון מגיעים למשחק אחרי ניצחון 0:4 מרשים על מולודובה, כשדור פרץ, מנור סולומון, תאי בריבו ואוסקר גלוח הכריעו. הבחורים בכחול לבן נמצאים כרגע במקום השני בבית לאחר ארבעה משחקים כשבמאזנם תשע נקודות.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מן העבר השני, חניכיו של ג’נארו גאטוסו מגיעים למפגש אחרי 0:5 על אסטוניה, כשכל השערים הובקעו במחצית השנייה. הנבחרת מארץ המגף נמצאת במקום השלישי בבית ט’ נכון לעכשיו, כשהיא עם משחק פחות מישראל שמעליה, ובמאזנה שש נקודות לאחר שלושה משחקים.

המשחק הזה עשוי לקבוע הרבה להמשך המוקדמות, כשבהנחה ונורבגיה, שניצחה גם ישראל וגם את איטליה, תעפיל מהמקום הראשון, הקרב על המקום השני והעפלה לשלב הפלייאוף יוכרע בין הישראלים לאיטלקים, כך שזו שתנצח תוכל לעשות צעד משמעותי להמשך.

שתי הנבחרות נפגשו שבע פעמים בסך הכל לאורך ההסיטוריה, כשהסטטיסטיקה עומדת לצד האיטלקים, עם שישה ניצחונות ותיקו אחד. שתי הנבחרות נפגשו פעמיים לפני שנה, במסגרת ליגת האומות, כשאז איטליה יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 ו-1:4.